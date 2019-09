OZ KOVO organizuje budúci týždeň pochod za vyššiu minimálnu mzdu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Odborový zväz (OZ) KOVO je presvedčený, že minimálna mzda v budúcom roku by mala rásť výraznejšie. Podporuje návrh Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR, aby stúpla na 607 eur zo súčasných 520 eur. Pripravuje preto verejné zhromaždenie spojené s pochodom, ktoré sa uskutoční v stredu 2. októbra. Odborári budú pochodovať od Odborárskeho námestia v Bratislave smerom k Úradu vlády SR. Pochodu by sa malo zúčastniť približne 800 ľudí.Ministerstvo práce chce predložiť na rokovanie vlády návrh nariadenia na zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 580 eur.uviedol v piatok na tlačovej konferencii predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Odborári preto organizujú pochod všetkých funkcionárov.vyhlásil Machyna.Pochodom chcú odborári vyzvať vládu, aby minimálna mzda rástla o niečo vyššie, ako navrhuje.myslí si Machyna.Zamestnávatelia však varujú pred krízou a negatívnymi dosahmi rastu minimálnej mzdy.myslí si Machyna.KOZ SR by sa tiež mala k pochodu pripojiť, trvá na razantnejšom raste minimálnej mzdy na 607,80 eura.priblížila v pondelok (23. 9.) po rokovaní tripartity viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.