Szijjártó: OSN nemá nabádať k migrácii, ale snažiť sa zachovať mier

Na archívnej snímke Péter Szijjártó. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Budapešť/New York 27. septembra (TASR) - Organizácia Spojených národov nesmie motivovať migráciu - mala by zohrávať vedúcu úlohu v riešení konfliktov a napomáhať tomu, aby africké obyvateľstvo mohlo zostať vo svojej domovine. V rozprave Valného zhromaždenia OSN v New Yorku to podľa agentúry v noci na piatok povedal maďarský minister Péter Szijjártó.Šéf maďarskej diplomacie ďalej podotkol, že ľudí, ktorí museli opustiť svoju vlasť, by OSN mala podporovať v ich snahe vrátiť sa do svojej vlasti a žiť tam bezpečne. Svetová organizácia sa má podľa Szijjártóa snažiť o to, aby sa jej členské krajiny dokázali uchrániť pred bezpečnostnými rizikami.Szijjártó pripomenul, že po vlaňajšom schválení globálneho migračného paktu sa môžu spustiť ďalšie migračné vlny. To podľa neho prináša nové bezpečnostné výzvy pre všetky krajiny, odkiaľ migranti odchádzajú a cez ktoré prechádzajú, ale aj pre tie, kam migranti smerujú.Maďarský minister zdôraznil, že Maďarsko urobí to, čo by mala urobiť OSN: ochráni svojich občanov i hranice, ktoré sú súčasne aj hranicami Európy.dodal Szijjártó.Od OSN maďarská vláda podľa jeho slov tiež očakáva, aby narušenie hraníc považovala za trestný čin a aby sa nepokúšala prezentovať občianske organizácie ako legitímnych predstaviteľov daného štátu.Szijjártó pripomenul, že migrácia nie je základným ľudským právom - tým je život v mieri a v bezpečí vo svojej vlasti. O tom však globálny migračný pakt vôbec nehovorí a nechráni tieto práva. Maďarsko aj v budúcnosti odmietne všetky dokumenty OSN, ktoré sa budú odvolávať na uvedený pakt, uzavrel maďarský minister zahraničných vecí.