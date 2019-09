OZ KOVO sa zapojí do kampane na podporu kolektívneho vyjednávania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. septembra (TASR) - Odborový zväz (OZ) KOVO sa zapojí do európskej kampane na podporu kolektívneho vyjednávania. Spustila ju federácia združujúca európske odborové zväzy IndustriAll. Podľa odborárov je na Slovensku najväčším problémom vyjednávanie len na podnikovej úrovni, ako aj nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami.Kampaň má zabezpečiť lepšie pracovné podmienky zamestnancov, odštartovala vo štvrtok a trvať by mala do marca 2020. "uviedol v stanovisku pre médiá generálny tajomník IndustriAll Europe Luc Triangle.Cieľom kampane je aj poukázať na problémy, ktorým čelí kolektívne vyjednávanie v rôznych krajinách, a hľadať ich riešenia.priblížila podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková s tým, že primárnou požiadavkou zamestnancov je každoročne rast miezd.Na Slovensku je podľa nej najväčším problémom kolektívneho vyjednávania to, že sa deje decentralizovane a uskutočňuje sa väčšinou na podnikovej úrovni.uviedol OZ KOVO.Podľa odborárov by sa preto malo posilniť odvetvové kolektívne vyjednávanie. Druhým veľkým problémom je nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, niekde len v 25 % prípadov, čo znamená, že len malého percenta zamestnancov sa týkajú výhody vyrokované v kolektívnom vyjednávaní. Preto sa OZ KOVO podľa Benedekovej zamýšľa aj nad tým, ako zvýšiť pokrytie kolektívneho vyjednávania, a tým aj organizovanosť v odboroch.