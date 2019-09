Ďuriš Nicholsonová: EÚ sa musí pripraviť na starnutie populácie

Na archívnej snímke Lucia Ďuriš Nicholsonová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brusel 26. septembra (TASR) - Téma aktívneho starnutia patrila medzi hlavné body stredajších rokovaní slovenskej europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) so šéfkou budúcej Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.Ďuriš Nicholsonová, ktorá je v Európskom parlamente (EP) šéfkou Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), v tejto súvislosti pripomenula, že téma aktívneho starnutia je v EÚ čoraz aktuálnejšia, lebo podľa existujúcich odhadov sa podiel ľudí vo veku nad 65 rokov do roku 2060 vyšplhá zo súčasných 19 na rekordných 29 percent.povedala slovenská poslankyňa.Potreba lepšej inklúzie starších ľudí do spoločnosti je podľa poslankyne veľmi dôležitá pre súčasnú generáciu a "doslova nevyhnutná", čo vyplynulo aj z jej stredajšieho stretnutia s von der Leyenovou.Ďuriš Nicholsonová ocenila, že šéfka budúcej exekutívy EÚ si uvedomuje závažnosť tejto témy, čo potvrdila aj tým, že dezignovanú chorvátsku eurokomisárku Dubravku Šuicovú poverila agendou demografie.To podľa šéfky výboru EMPL znamená aj prípravu rozsiahlej štúdie o dlhodobom dôsledku starnutia populácie na európske sociálne systémy.Uviedla, že von der Leyenová v rozhovore spomenula nový legislatívny návrh, ktorý by mal obmedziť zneužívanie eurofondov zo strany členských krajín, ktoré sú zneužívané aj v sociálnej oblasti, napríklad pri riešení problémov sociálne vylúčených rómskych komunít.priznala v tejto súvislosti poslankyňa.vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.S odkazom na štúdie, podľa ktorých sa podiel ľudí nad 65 rokov do roku 2060 vyšplhá takmer na tretinu, zdôraznila, že už dnes je potrebné pripraviť komplexné zmeny v dôchodkovom poistení a zabezpečiť kvalitnú zdravotnú a dlhodobú starostlivosť.upozornila poslankyňa.Predsedníčka výboru EMPL navrhla v sociálnej oblasti niekoľko pilotných projektov na pomoc sociálne vylúčeným komunitám a zavádzanie nových technológií do sociálnych služieb pre seniorov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)