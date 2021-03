OZ Ružomberčan odmieta nehorázne útoky na profesora Krčméryho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Dezinformačná kampaň, ktorú do sveta vypustili konšpiračné médiá musí prestať!Nie je to prvýkrát, čo médiá s pochybnou povesťou uplatnili svoj tradičný postup: nahuckať publikum na sociálnych sieťach proti ľuďom, ktorých si vybrali za svoje ciele. Najnovšie rozšírili fámu o lekárovi, profesorovi Vladimírovi Krčmérym. Vymyslený príbeh s vakcínami v Afrike sa rýchlo šíri, preto chceme profesora Krčméryho verejne podporiť v jeho snahe o dosiahnutie spravodlivosti a očistu jeho mena.Profesor Krčméry sa v Afrike roky venoval liečbe pacientov trpiacich maláriou a HIV. Pôsobil v Ugande, v Sudáne a v Keni. Je odborník na tropickú medicínu a infektológiu, dlhoročným účastníkom a organizátorom zdravotníckych humanitárnych misií, ako aj zakladateľom zdravotníckych a sociálnych zariadení v rozvojových krajinách. Je tiež zriaďovateľom Vysokej školy zdravotníctva a Sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde prevádzkuje aj zariadenie so starostlivosťou pre ľudí bez domova Mea Culpa. Viac ako 30 rokov pomáha tým najchudobnejším a najviac zraniteľným. Profesorovi Krčmérymu a jeho tímu sa podarilo zachrániť tisícky životov.Profesor Krčméry je človek, ktorý svoju profesiu lekára, vykonáva s nasadením vlastného zdravia, ako poslanie, v prospech ľudí bez rozdielu hraníc. Odmietame bezprecedentný útok na jeho osobu, ktorého sme svedkami v posledných dňoch. Žiadame o zastavenie šírenia klamstiev a dezinformácií a vyjadrujeme profesorovi Krčmérymu verejnú podporu!Správna rada OZ RužomberčanV Ružomberku 10.3.2021Informačný servis