Matovič dosiahol demisiou Krajčího Pyrrhovo víťazstvo, podľa politilogičky mal ukázať väčšiu sebareflexiu

11.3.2021 (Webnoviny.sk) - Demisia Mareka Krajčího OĽaNO ) na funkciu ministra zdravotníctva je slabou náplasťou na „obrovskú tržnú ranu, ktorú je potrebné zašiť”. Pre agentúru SITA to povedala politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Zdôraznila, že ide o rozhodnutie, ku ktorému predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) dospel po silných tlakoch verejnosti, médií a koaličných partnerov. Nevníma to teda ako potrebnú sebareflexiu ministra zdravotníctva či premiéra, pre ktorého je to podľa nej spôsob, ako si nateraz zachrániť svoju pozíciu.„Marek Krajčí bol v boji s pandémiou jednou z najvýraznejších postáv. Situácia na Slovensku je najvážnejšia, akej kedy v ére svojej samostatnosti čelilo a ten boj Slovensko výrazne prehráva,” ozrejmila Dulinová Bzdilová.Malo preto podľa jej slov dôjsť k zásadnejšej rekonštrukcii vlády. „Predseda vlády mal ukázať väčšiu sebareflexiu a autokorekciu, lebo hnutiu OĽaNO klesajú preferencie a jeho politická hviezda vyhasína. Matovič navyše neuveriteľne polarizuje verejnosť, politickú scénu a vytvára zbytočné napätie,” doplnila.Strany Sloboda a Solidarita (SaS) Za ľudí počas rokovaní koaličnej rady žiadali aj odchod premiéra. Nakoniec zo svojej požiadavky ustúpili. Nateraz je to podľa politologičky Matovičovo Pyrrhovo víťazstvo.„Z tohto víťazstva sa však premiér vôbec nemôže tešiť. Naopak, je to pre neho obrovský výkričník, aby zmenil svoje správanie, komunikačnú stratégiu a aby sa snažil svoju funkciu zvládať na úplne inej úrovni, ako doteraz,” myslí si Dulinová Bzdilová. Poukázala tiež na to, že šéf vládneho kabinetu by mal prestať komunikovať cez sociálne siete a vytvárať rôzne ankety. To je totiž niečo, čo podľa nej na pozíciu premiéra absolútne nepatrí.Predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár vo štvrtok povedal, že koalícia sa plánuje každý utorok stretávať, aby spolu viac komunikovali a nevyhrocovali sa do budúcna spory. Politologička to kvituje, keďže komunikáciu medzi sebou musia koaliční partneri podľa jej slov zlepšiť.„Výsledky týchto rokovaní musí následne komunikovať premiér. V opačnom prípade sa to pri jeho nezvládnutej komunikácii môže obrátiť opačným smerom. Matovič totiž svojimi vyjadreniami neustále živí koaličnú krízu a prikladá polienka do ohňa. Mlčať by pritom bolo v jeho prípade niekedy skutočné zlato," uzavrela Dulinová Bzdilová.