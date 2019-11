OZ Vagus: Zima je pre ľudí bez domova najkritickejším obdobím roka

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) - Zima je pre ľudí bez domova najkritickejším obdobím roka. Tvrdí to bratislavské občianske združenie (OZ) Vagus, a preto žiada preto verejnosť, aby si všímala ľudí bez domova.informovala TASR výkonná riaditeľka združenia Alexandra Kárová.V Bratislave žije podľa odhadov okolo 4500 ľudí bez domova. OZ Vagus sa o mnohých z nich stará priamo v uliciach aj v dennom centre Domec, kde sa ľudia môžu najesť, osprchovať a nechať sa ošetriť. Terénni sociálni pracovníci navštevujú ľudí bez domova tam, kde prespávajú. Nový integračný program Vagusu má ľuďom bez domova pomôcť nájsť si prácu a bývanie, aby sa mohli opäť začleniť do spoločnosti." povedal Kárová. Ľudia môžu OZ Vagus prispieť na pomoc ľuďom bez domova prostredníctvom webovej stránky zima.vagus.sk.Kárová poukazuje aj na analýzu Inštitútu environmentálnej politiky.vysvetlila.Pomoci ľudom bez domova sa v Bratislave venujú aj iné združenia a organizácie. Napríklad to je Depaul Slovensko, ktorý prevádzkuje viaceré zariadenia, napríklad nocľaháreň, útulky, ošetrovňu či zariadenie opatrovateľskej služby. V hlavnom meste pôsobia aj OZ Stopa Slovensko, OZ Prima či OZ Proti prúdu. Možnosti, ako môže verejnosť pomôcť týmto organizáciám, nájde na ich webových stránkach.