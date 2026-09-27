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27. septembra 2026
Ozbrojenci v bare pri juhoafrickom Johannesburgu zabili 17 ľudí, ďalších 15 zranili
Tagy: masová streľba mŕtvi Ozbrojenci Zranení
Osem útočníkov po streľbe prehľadalo hostí a vzalo im telefóny, pred útekom podpálili dve vozidlá. Osem ozbrojencov s útočnými puškami zabilo v sobotu večer v bare západne ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Osem útočníkov po streľbe prehľadalo hostí a vzalo im telefóny, pred útekom podpálili dve vozidlá.
Útočníci podľa polície po streľbe prehľadali niektorých hostí a vzali im mobilné telefóny.
Následne z miesta ušli v dvoch neidentifikovaných vozidlách. Incident sa stal približne o 21.30 hod. miestneho času.
Medzi obeťami bolo 13 mužov a štyri ženy. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Polícia uviedla, že páchatelia pred útekom podpálili dve vozidlá.
„Polícia nasadila tím vyšetrovateľov a ďalšie špecializované jednotky, aby podozrivých vypátrali a zadržali,“ uviedla.
V nedeľu nadránom došlo k ďalšej streľbe v zábavnom podniku v jednom z predmestí Kapského Mesta. Ozbrojenci tam zabili desať ľudí a ďalších 11 zranili.
V Juhoafrickej republike je v obehu veľké množstvo legálnych aj nelegálnych strelných zbraní. Prestrelky sú časté a súvisia okrem iného s rivalitou gangov či bojom medzi neformálnymi podnikmi.
Krajina s približne 62 miliónmi obyvateľov patrí medzi štáty s najvyššou mierou vrážd na svete. Denne tam v priemere zahynie násilnou smrťou približne 60 ľudí.
V marci boli do najproblematickejších oblastí Johannesburgu nasadení aj vojaci, aby podporili políciu v boji proti kriminalite, ktorú prezident Cyril Ramaphosa označil za jednu z najväčších hrozieb pre krajinu.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojenci v bare pri juhoafrickom Johannesburgu zabili 17 ľudí, ďalších 15 zranili © SITA Všetky práva vyhradené.
Osem ozbrojencov s útočnými puškami zabilo v sobotu večer v bare západne od Johannesburgu 17 ľudí a ďalších 15 zranilo, oznámila v nedeľu juhoafrická polícia. Ide o ďalší prípad masovej streľby v krajine s vysokou mierou násilnej kriminality.
Útočníci podľa polície po streľbe prehľadali niektorých hostí a vzali im mobilné telefóny.
Následne z miesta ušli v dvoch neidentifikovaných vozidlách. Incident sa stal približne o 21.30 hod. miestneho času.
Streľba aj v Kapskom Meste
Medzi obeťami bolo 13 mužov a štyri ženy. Motív útoku zatiaľ nie je známy. Polícia uviedla, že páchatelia pred útekom podpálili dve vozidlá.
„Polícia nasadila tím vyšetrovateľov a ďalšie špecializované jednotky, aby podozrivých vypátrali a zadržali,“ uviedla.
V nedeľu nadránom došlo k ďalšej streľbe v zábavnom podniku v jednom z predmestí Kapského Mesta. Ozbrojenci tam zabili desať ľudí a ďalších 11 zranili.
Smrť na každom kroku
V Juhoafrickej republike je v obehu veľké množstvo legálnych aj nelegálnych strelných zbraní. Prestrelky sú časté a súvisia okrem iného s rivalitou gangov či bojom medzi neformálnymi podnikmi.
Krajina s približne 62 miliónmi obyvateľov patrí medzi štáty s najvyššou mierou vrážd na svete. Denne tam v priemere zahynie násilnou smrťou približne 60 ľudí.
V marci boli do najproblematickejších oblastí Johannesburgu nasadení aj vojaci, aby podporili políciu v boji proti kriminalite, ktorú prezident Cyril Ramaphosa označil za jednu z najväčších hrozieb pre krajinu.
Zdroj: SITA.sk - Ozbrojenci v bare pri juhoafrickom Johannesburgu zabili 17 ľudí, ďalších 15 zranili © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: masová streľba mŕtvi Ozbrojenci Zranení
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