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27. septembra 2026

Za 8 500 dolárov sľubovali 40 minút bez pohraničníkov. Ukrajinci odhalili trasu na Slovensko


Tagy: Branná povinnosť Prevádzači slovensko-ukrajinské hranice Ukrajinská armáda

Prípad prichádza v čase, keď ukrajinské bezpečnostné orgány pravidelne odhaľujú platené schémy určené mužom, ktorí sa počas vojnového stavu snažia dostať za hranice krajiny mimo oficiálnych ...



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gettyimages 597225486 676x449 27.9.2026 (SITA.sk) - Prípad prichádza v čase, keď ukrajinské bezpečnostné orgány pravidelne odhaľujú platené schémy určené mužom, ktorí sa počas vojnového stavu snažia dostať za hranice krajiny mimo oficiálnych priechodov.


Osem a pol tisíca dolárov a približne 40 minút, počas ktorých sa na vybranom úseku hranice údajne nemala objaviť pohraničná hliadka.

Tak mala podľa ukrajinských vyšetrovateľov fungovať jedna zo schém nelegálneho prevádzania mužov v brannom veku cez hranicu na Slovensko.

Na Slovensko za tisíce dolárov


Ukrajinské orgány zadržali v Zakarpatskej oblasti dvoch mužov, ktorí mali za 8 500 dolárov pomôcť mužovi dostať sa na Slovensko mimo oficiálneho hraničného priechodu.

Na prípade je nezvyčajný najmä spôsob, akým mali podozriví klienta presviedčať o bezpečnosti trasy.

Podľa ukrajinských médií s odvolaním sa na Špecializovanú prokuratúru v oblasti obrany mu mali oznámiť konkrétny približne 40-minútový časový interval, počas ktorého sa na príslušnom úseku hranice údajne nemali nachádzať pohraničníci. Muž mal tento čas využiť na prechod cez zelenú hranicu na Slovensko.

Vojensko-civilná spolupráca


Jedným z podozrivých má byť príslušník ukrajinských ozbrojených síl. Druhým je civilista. Vyšetrovatelia ich zadržali približne 800 metrov od slovenskej hranice po tom, ako mali prevziať dohodnutých 8 500 dolárov.

Ukrajinské úrady zároveň preverujú, či do systému neboli zapojení ďalší príslušníci ozbrojených alebo bezpečnostných zložiek.

Práve údajná znalosť času, keď mal zostať konkrétny úsek hranice bez hliadky, patrí k okolnostiam, ktoré vyšetrovanie preveruje.

Obaja muži čelia podozreniu z organizovania nelegálneho prekročenia štátnej hranice. O ich prípadnej vine rozhodne až súd.

Prípadov pribúda


Prípad prichádza v čase, keď ukrajinské bezpečnostné orgány pravidelne odhaľujú platené schémy určené mužom, ktorí sa počas vojnového stavu snažia dostať za hranice krajiny mimo oficiálnych priechodov.

V rovnakom období ukrajinské úrady informovali aj o ďalšom, nezávislom prípade s cieľovou krajinou Slovensko.

V Charkovskej oblasti zadržali 27-ročného muža, ktorý mal za 5 000 dolárov ponúknuť 25-ročnému mužovi dopravu z Charkova na Zakarpatsko a následnú pomoc pri nelegálnom prechode slovenskej hranice.

Cenové rozdiely


Z celkovej sumy mali 2 000 dolárov predstavovať náklady na dopravu na západ Ukrajiny a ďalších 3 000 dolárov odmenu za inštrukcie a sprevádzanie cez pohraničnú oblasť.

Dva prípady tak ukazujú aj výrazne rozdielne ceny, ktoré si organizátori podobných schém účtujú za nelegálnu cestu smerom na Slovensko.


Zdroj: SITA.sk - Za 8 500 dolárov sľubovali 40 minút bez pohraničníkov. Ukrajinci odhalili trasu na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Branná povinnosť Prevádzači slovensko-ukrajinské hranice Ukrajinská armáda
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