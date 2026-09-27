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27. septembra 2026
Za 8 500 dolárov sľubovali 40 minút bez pohraničníkov. Ukrajinci odhalili trasu na Slovensko
Prípad prichádza v čase, keď ukrajinské bezpečnostné orgány pravidelne odhaľujú platené schémy určené mužom, ktorí sa počas vojnového stavu snažia dostať za hranice krajiny mimo oficiálnych ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Prípad prichádza v čase, keď ukrajinské bezpečnostné orgány pravidelne odhaľujú platené schémy určené mužom, ktorí sa počas vojnového stavu snažia dostať za hranice krajiny mimo oficiálnych priechodov.
Osem a pol tisíca dolárov a približne 40 minút, počas ktorých sa na vybranom úseku hranice údajne nemala objaviť pohraničná hliadka.
Tak mala podľa ukrajinských vyšetrovateľov fungovať jedna zo schém nelegálneho prevádzania mužov v brannom veku cez hranicu na Slovensko.
Ukrajinské orgány zadržali v Zakarpatskej oblasti dvoch mužov, ktorí mali za 8 500 dolárov pomôcť mužovi dostať sa na Slovensko mimo oficiálneho hraničného priechodu.
Na prípade je nezvyčajný najmä spôsob, akým mali podozriví klienta presviedčať o bezpečnosti trasy.
Podľa ukrajinských médií s odvolaním sa na Špecializovanú prokuratúru v oblasti obrany mu mali oznámiť konkrétny približne 40-minútový časový interval, počas ktorého sa na príslušnom úseku hranice údajne nemali nachádzať pohraničníci. Muž mal tento čas využiť na prechod cez zelenú hranicu na Slovensko.
Jedným z podozrivých má byť príslušník ukrajinských ozbrojených síl. Druhým je civilista. Vyšetrovatelia ich zadržali približne 800 metrov od slovenskej hranice po tom, ako mali prevziať dohodnutých 8 500 dolárov.
Ukrajinské úrady zároveň preverujú, či do systému neboli zapojení ďalší príslušníci ozbrojených alebo bezpečnostných zložiek.
Práve údajná znalosť času, keď mal zostať konkrétny úsek hranice bez hliadky, patrí k okolnostiam, ktoré vyšetrovanie preveruje.
Obaja muži čelia podozreniu z organizovania nelegálneho prekročenia štátnej hranice. O ich prípadnej vine rozhodne až súd.
Prípad prichádza v čase, keď ukrajinské bezpečnostné orgány pravidelne odhaľujú platené schémy určené mužom, ktorí sa počas vojnového stavu snažia dostať za hranice krajiny mimo oficiálnych priechodov.
V rovnakom období ukrajinské úrady informovali aj o ďalšom, nezávislom prípade s cieľovou krajinou Slovensko.
V Charkovskej oblasti zadržali 27-ročného muža, ktorý mal za 5 000 dolárov ponúknuť 25-ročnému mužovi dopravu z Charkova na Zakarpatsko a následnú pomoc pri nelegálnom prechode slovenskej hranice.
Z celkovej sumy mali 2 000 dolárov predstavovať náklady na dopravu na západ Ukrajiny a ďalších 3 000 dolárov odmenu za inštrukcie a sprevádzanie cez pohraničnú oblasť.
Dva prípady tak ukazujú aj výrazne rozdielne ceny, ktoré si organizátori podobných schém účtujú za nelegálnu cestu smerom na Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Za 8 500 dolárov sľubovali 40 minút bez pohraničníkov. Ukrajinci odhalili trasu na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
Osem a pol tisíca dolárov a približne 40 minút, počas ktorých sa na vybranom úseku hranice údajne nemala objaviť pohraničná hliadka.
Tak mala podľa ukrajinských vyšetrovateľov fungovať jedna zo schém nelegálneho prevádzania mužov v brannom veku cez hranicu na Slovensko.
Na Slovensko za tisíce dolárov
Ukrajinské orgány zadržali v Zakarpatskej oblasti dvoch mužov, ktorí mali za 8 500 dolárov pomôcť mužovi dostať sa na Slovensko mimo oficiálneho hraničného priechodu.
Na prípade je nezvyčajný najmä spôsob, akým mali podozriví klienta presviedčať o bezpečnosti trasy.
Podľa ukrajinských médií s odvolaním sa na Špecializovanú prokuratúru v oblasti obrany mu mali oznámiť konkrétny približne 40-minútový časový interval, počas ktorého sa na príslušnom úseku hranice údajne nemali nachádzať pohraničníci. Muž mal tento čas využiť na prechod cez zelenú hranicu na Slovensko.
Vojensko-civilná spolupráca
Jedným z podozrivých má byť príslušník ukrajinských ozbrojených síl. Druhým je civilista. Vyšetrovatelia ich zadržali približne 800 metrov od slovenskej hranice po tom, ako mali prevziať dohodnutých 8 500 dolárov.
Ukrajinské úrady zároveň preverujú, či do systému neboli zapojení ďalší príslušníci ozbrojených alebo bezpečnostných zložiek.
Práve údajná znalosť času, keď mal zostať konkrétny úsek hranice bez hliadky, patrí k okolnostiam, ktoré vyšetrovanie preveruje.
Obaja muži čelia podozreniu z organizovania nelegálneho prekročenia štátnej hranice. O ich prípadnej vine rozhodne až súd.
Prípadov pribúda
Prípad prichádza v čase, keď ukrajinské bezpečnostné orgány pravidelne odhaľujú platené schémy určené mužom, ktorí sa počas vojnového stavu snažia dostať za hranice krajiny mimo oficiálnych priechodov.
V rovnakom období ukrajinské úrady informovali aj o ďalšom, nezávislom prípade s cieľovou krajinou Slovensko.
V Charkovskej oblasti zadržali 27-ročného muža, ktorý mal za 5 000 dolárov ponúknuť 25-ročnému mužovi dopravu z Charkova na Zakarpatsko a následnú pomoc pri nelegálnom prechode slovenskej hranice.
Cenové rozdiely
Z celkovej sumy mali 2 000 dolárov predstavovať náklady na dopravu na západ Ukrajiny a ďalších 3 000 dolárov odmenu za inštrukcie a sprevádzanie cez pohraničnú oblasť.
Dva prípady tak ukazujú aj výrazne rozdielne ceny, ktoré si organizátori podobných schém účtujú za nelegálnu cestu smerom na Slovensko.
Zdroj: SITA.sk - Za 8 500 dolárov sľubovali 40 minút bez pohraničníkov. Ukrajinci odhalili trasu na Slovensko © SITA Všetky práva vyhradené.
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