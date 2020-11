Ozbrojenci vtrhli do univerzity v Kábule, zahynuli viacerí študenti

Útočníkov zabili

Taliban odmieta vinu za útok

2.11.2020 (Webnoviny.sk) - Najmenej 19 ľudí zomrelo a 22 utrpelo zranenia pri útoku ozbrojencov na univerzite v afganskom Kábule. Väčšina obetí sú študenti. Po tom, ako ozbrojenci vtrhli do Kábulskej univerzity, tam vypukol niekoľkohodinový boj s ozbrojenými zložkami.Hovorca ministerstva vnútra uviedol, že na útoku sa podieľali traja útočníci a všetkých pri prestrelke zabili.Afganské médiá informovali, že v čase útoku sa na univerzite konal knižný veľtrh, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko hodnostárov. Žiaden z nich však neutrpel zranenia. Iránska polooficiálna tlačová agentúra ISNA ešte v nedeľu informovala, že by veľtrh, na ktorom by malo byť zhruba 40 iránskych vydavateľov, mali otvoriť iránsky veľvyslanec a kultúrny atašé. Iránska štátna televízia informovala o útoku, ale o predstaviteľoch krajiny neposkytla žiadne informácie.K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil, no podozrenie podľa agentúry AP padlo na extrémistickú skupinu Islamský štát. Militantné hnutie Taliban po útoku vydalo vyhlásenie, v ktorom odmietlo účasť na ňom.V pondelok tiež v provincii Hílmand zabila mína na ceste najmenej sedem civilistov. Informoval o tom hovorca provinčného guvernéra s tým, že väčšina z obetí boli ženy a deti.