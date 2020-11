Výsledky celoplošného testovania: Obce a mestá postupne zverejňujú počty testovaných

Cez víkend sa na na Slovensku konalo celoplošné testovanie na COVID-19. Obce a mestá postupne zverejňujú počty testovaných.

V handlovskom seniorcentre zistili desiatky pozitívnych klientov

Podiel pozitívnych testov predstavoval v Košiciach 0,56 percenta

Percento pozitívne testovaných v Humennom prevyšuje slovenský priemer



Miera pozitivity v okrese Prievidza presiahla dve percentá

V Giraltovciach otestovali 1920 ľudí, z nich 20 bolo pozitívnych

V Skalici otestovali 8333 ľudí

Vo Svidníku otestovali 4172 ľudí

V Žiline otestovali 48.221 ľudí, pozitívnych je 519

Celoplošné testovanie počas uplynulého víkendu odhalilo v Seniorcentre v Handlovej desiatky pozitívne testovaných klientov. Niekoľko prípadov pozitivity zaznamenalo zariadenie sociálnych služieb i medzi zamestnancami. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.„Klienti seniorcentra, ktorí boli pozitívne testovaní antigénovými testami, sú izolovaní. Majú minimálne, respektíve žiadne, príznaky ochorenia,“ uviedla Paulínyová. V seniorcentre podľa nej sledujú i tých, ktorí neboli pozitívne testovaní.„Zariadenie dodržuje prísne hygienické opatrenia už od marca tohto roka. Všetka starostlivosť je zabezpečená v plnej miere,“ dodala hovorkyňa mesta.Podiel pozitívnych testov z víkendového celoplošného testovania na nový koronavírus v Košiciach predstavoval 0,56 percenta. V okrese Košice-okolie išlo o 0,6 percenta. Vyplýva to zo zverejnených údajov Úradu vlády SR.Napríklad v najľudnatejšej košickej mestskej časti Západ otestovali 14.087 ľudí, pozitívnych bolo 88. Z toho v nedeľu prišlo na testovanie 2763 obyvateľov a pozitívnych bolo 24. Informoval o tom na sociálnej sieti starosta tejto MČ Marcel Vrchota.Sídlisko KVP na sociálnej sieti uviedlo, že počas víkendu otestovali 9577 ľudí. Pri počte 39 infikovaných to predstavuje mieru pozitivity necelých 0,41 percenta. Na Sídlisku Ťahanovce, ktoré je tiež jednou z ôsmich veľkých košických MČ, otestovali za oba dni dokopy 7211 ľudí, pozitívnych prípadov zaznamenali 40. Pre TASR to potvrdila prednostka miestneho úradu Beáta Zemková.Počas víkendového celoplošného testovania na nový koronavírus otestovali v Humennom spolu 13 535 osôb. Pozitívny výsledok malo 219 ľudí, čo predstavuje 1,62 percenta, teda o 0,56 percenta viac oproti celoslovenskému priemeru. O výsledkoch celoplošného testovania informovala humenská samospráva na svojej internetovej stránke.„Predbežné výsledky o testovaní v meste Humenné vychádzajú z predpokladaného počtu 28 400 Humenčanov, ktorí sa mali na celoplošnom testovaní na COVID-19 počas uplynulého víkendu zúčastniť," uviedol Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu s tým, že samospráva medzi potenciálne testovaných započítala aj obyvateľov nad 65 rokov a tiež tých, ktorí majú trvalé bydlisko v Humennom, ale nezdržiavajú sa tu.Pri 13 535 obyvateľoch, ktorí sa dali otestovať na jednom z 24 odberných miest v rámci mesta, tak samospráva vyčíslila účasť na testovaní na 47,65 percenta.Priebeh testovania podľa Škubu aj v Humennom kopíroval dianie na Slovensku. „V sobotu bol o testovanie enormný záujem, výnimkou neboli ani dlhé rady. Nedeľa bola diametrálne odlišná, zväčša nikde sa nečakalo, ak aj áno, tak s minimálnym časovým horizontom," doplnil s tým, že kým v sobotu otestovali zdravotníci 11 486 osôb, v nedeľu 2049.Miera pozitivity v rámci víkendového celoplošného testovania na COVID-19 v okrese Prievidza presiahla takmer dvojnásobne celoslovenský priemer. V okresoch Partizánske a Bánovce nad Bebravou sa blížila k dvom percentám. Vyplýva to zo štatistiky Úradu vlády SR.V okrese Prievidza dosiahla miera pozitivity 2,04 percenta. V okrese Bánovce nad Bebravou to bolo 1,96 percenta a v okrese Partizánske 1,86 percenta.Pre zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 hygienici nariadili v okresoch Prievidza a Partizánske mimoriadne prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na materských školách, prvom stupni základných a špeciálnych škôl. Opatrenie, ktorého cieľom je zamedziť šíreniu nového koronavírusu, potrvá od utorka 3. novembra do štvrtka 5. novembra vrátane.V Giraltovciach otestovali uplynulý víkend (31. 10. – 1. 11.) v rámci plošného testovania na ochorenie COVID-19 celkovo 1920 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 20 z nich (1,01 percenta). Ako TASR informoval prednosta mestského úradu Pavol Tchurík, z celkového počtu testovaných sa približne 87 percent občanov zúčastnilo testovania už v sobotu (31. 10.)."Z celkového počtu 20 pozitívne testovaných nemali dve osoby trvalý pobyt v Giraltovciach," povedal Tchurík.Ako ďalej uviedol, problémom boli chýbajúci zdravotníci. "Podľa pokynov mali byť traja zdravotníci na jednom odbernom mieste, pričom na dvoch odberných miestach boli v sobotu pred spustením testovania len dvaja. Promptne sme to vyriešili doplnením z 'vlastných' radov," vysvetlil Tchurík a doplnil, že spolupráca s veliteľmi odberných miest bola na veľmi dobrej úrovni."Do budúcna je potrebné vyriešiť účasť zdravotníkov pri testovaní. Samospráva nemá právo niekomu niečo nariaďovať. Ak by to bolo v rovine zachovania dobrých vzťahov medzi samosprávou a lekármi, ktorí pracujú v danom obvode, potom im bude samospráva niečo 'dlžná', ak oni pomôžu samospráve pri testovaní," skonštatoval Tchurík.V meste Skalica bolo v rámci víkendového celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 testovaných 8333 ľudí. Z nich bolo 108 pozitívne testovaných na nový koronavírus, čo predstavuje 1,3 percenta. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.V rámci mesta spustili všetkých 11 odberných miest. "Do akcie s názvom Spoločná zodpovednosť bolo celkovo zapojených 44 zdravotníkov. Odberné tímy boli na území mesta kompletné, čo minimalizovalo aj čakacie doby pri testovaní," informovalo mesto.Ako ďalej uviedlo miesto, niekoľko tisíc ľudí sa nechalo otestovať prostredníctvom skupinového testovania v réžii väčších zamestnávateľov. Vlastné testovanie organizovala napríklad nemocnica s poliklinikou či spoločnosť Schaeffler.Celoplošného testovania sa vo Svidníku počas uplynulého víkendu (31. 10. – 1. 11.) zúčastnilo 4172 ľudí, z nich bolo 52 pozitívnych. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Kristína Tchirová, ide o údaje z deviatich mestských odberových miest. Ako povedala, približne 1500 ľudí sa zúčastnilo testovania, ktoré zabezpečovala nemocnica."Úlohou mesta bolo v spolupráci s príslušníkmi Ozbrojených síl (OS) SR zabezpečiť odberové miesta, zabezpečiť administratívnych pracovníkov a postarať sa o nich. Je pravda, že informácie sa v priebehu týždňa menili, ale poučení z pilotného testovania v bardejovskom okrese sme nič nechceli nechať na náhodu a zabezpečili sme sa aj nad rámec 'oficiálnych' požiadaviek ochrannými pomôckami. Zabezpečili sme teplú stravu nielen pre administratívnych pracovníkov, ale pre celý tím," povedala primátorka mesta Marcela Ivančová.Mesto podľa jej slov promptne reagovalo na všetky problémy, ktoré sa počas dňa vyskytli. "Na základe nášho apelu zostalo deväť tímov v nezmennej podobe počas oboch testovacích dní. Tento aspekt je dôležité vyzdvihnúť aj pred ďalším testovaním. Netreba meniť dobre fungujúce tímy, naopak, udržiavaním stability tímu je práca rýchlejšia a zručnejšia," zdôraznila primátorka.Druhým postrehom je podľa nej nadkladanie s biologickým odpadom. "Zapojením dobrovoľných hasičov mesta Svidník a po zabezpečení všetkých ochranných, hygienických opatrení bol biologický odpad po ukončení testovania v nočných hodinách vyvezený," dodala Ivančová.

V Žiline sa na celoplošnom testovaní na nový koronavírus zúčastnilo 48.221 ľudí, pozitívny test malo 519 z nich (1,08 percenta). TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Doplnil, že v sobotu (31. 10.) sa dalo otestovať 39.770 ľudí a pozitívny výsledok testu mali 406 (1,02 percenta). "V nedeľu (1. 11.) prišlo do odberných miestností 8451 ľudí, pozitívny test malo 113 ľudí (1,33 %). Obyvatelia Žiliny mohli počas dvojdňového testovania využiť ktorúkoľvek zo 71 odberných miestností v 32 rôznych lokalitách," uviedol Miškovčík.



Otestovaných malo byť približne 65.000 ľudí s trvalým pobytom v meste Žilina a vo vekovej kategórii nad 10 rokov a do 65 rokov. "Samospráva otvorila v oba dni všetky odberné miestnosti. Po úvodnom nápore v sobotu ráno sa situácia už počas dňa všade upokojila a pred miestnosťami sa tvorili len malé alebo žiadne rady. Bezproblémová bola aj nedeľa, ľudia obsadenosť miestností zdieľali na sociálnych sieťach," dodal hovorca mesta.



"Ďakujem všetkým, ktorí sa do celoplošného testovania v Žiline zapojili. Sprevádzala ho priateľská, žičlivá atmosféra, ktorá celý pocit zmysluplnej a dobre vykonanej práce len umocňovala. Napriek rozdielnosti názorov na testovanie Žilinčania ukázali rešpekt k sebe navzájom, prejavy tolerancie a ľudskosti," podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.







V Devínskej Novej Vsi otestovali 10.705 ľudí

V Piešťanoch prišlo na testovanie 15.216 ľudí, pozitívnych bolo 79

Liptovský Hrádok: Pozitívny test malo 0,93 percenta ľudí

Do odberných miest v Námestove prišlo 5137 ľudí

V Stropkove otestovali 4153 ľudí, pozitívnych bolo 47 z nich

Takmer 4700 ľudí otestovali v Tvrdošíne, pozitívnych našli 77

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi vykonali v rámci celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 počas uplynulého víkendu (31.10. – 1.11.) celkovo 10.705 testov. Z nich 50 bolo vyhodnotených ako pozitívnych, čo predstavuje 0,46 percenta. Testovanie na území mestskej časti prebehlo bez vážnejších komplikácií, samospráva hovorí o úspešnom zvládnutí napriek neistým očakávaniam a dynamickému vývoju situácie."Počas víkendového testovania sme vykonali 10.705 testov, z ktorých bolo len 50 testov vyhodnotených ako pozitívnych. Treba povedať, že viac než 9000 testov bolo vykonaných už v sobotu," priblížil starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, ktorý poďakoval všetkým zdravotníkom, vojakom, hasičom a dobrovoľníkom, ale aj samotným obyvateľom, za ich disciplinovanosť a trpezlivosť.Situáciu na odberných miestach monitorovala mestská časť formou semaforu. Zelenou farbou boli označené miesta, kde bola doba čakania do hodiny, oranžovou miesta s dobou čakania nad 60 minút a červená farba bola odporúčaním využiť iné odberné miesto. "Neustále aktualizovaný systém monitorovania odberných miest nám pomohol zvládnuť obrovský záujem. Dôležitosť semaforu potvrdzuje aj návštevnosť stránky mestskej časti, ktorá v sobotu dosiahla 68.420 videní," zhodnotila Jana Vedejová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.Samospráva poznamenala, že využila všetky dostupné prostriedky na zabezpečenie plynulého priebehu celoplošného testovania. Do prípravy boli v posledných dňoch pred testovaním zapojení všetci zamestnanci miestneho úradu. Nezastupiteľnú úlohu zohral podľa mestskej časti aj dobrovoľný hasičský zbor či bezmála 170 prihlásených dobrovoľníkov.V bratislavskom Devíne otestovali v rámci víkendovej akcie Spoločná zodpovednosť na dvoch odberných miestach 1789 ľudí, z toho štyri testy skončili s pozitívnym výsledkom. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.Celoplošného testovania na ochorenie Covid-19 sa v Piešťanoch zúčastnilo 15.216 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 79 osôb, čo je, ako informoval Matej Ričány z piešťanskej radnice, úroveň 0,519 %. V oba testovacie dni bolo otvorených 21 odberných miest."V sobotu (31. 10.) bolo na odberných miestach podstatne viac záujemcov, odberové tímy urobili 12.244 testov a pozitívny výsledok testu oznámili 59 ľuďom. V nedeľu (1.11.), keď počet vykonaných testov klesol na číslo 2972, bolo pozitívne odhalených 20 občanov," uviedol Ričány.Primátor Peter Jančovič konštatoval, že testovanie bolo bezproblémové vďaka prístupu verejnosti a vďaka nasadeniu zdravotníkov, vojakov, dobrovoľníkov, administratívnych pracovníkov, štátnych a mestských policajtov a ďalších zainteresovaných.V šiestich odberných miestnostiach v meste Liptovský Hrádok otestovali v rámci víkendového (31. 10. – 1. 11.) celoplošného testovania 4075 ľudí. Pozitívne výsledky testy odhalili u 38 z nich, čo predstavuje 0,93 percenta. Samospráva o tom informuje na oficiálnej webovej stránke."Ľudia prichádzali v najväčšom počte hneď v sobotu ráno a potom v popoludňajších hodinách. Všetci boli organizovaní, chcel by som im poďakovať za disciplinovanosť a slušné správanie, pretože čakať v rade nie je príjemná vec," povedal primátor Branislav Tréger.Účasť na testovaní v Liptovskom Hrádku podľa primátora kopírovala celoslovenský trend. "Najviac ľudí sa prišlo otestovať v sobotu, nedeľa bola z tohto pohľadu pokojnejšia," zhodnotil.Do odberných miestností v Námestove sa v rámci víkendového (31. 10. - 1. 11.) celoplošného testovania prišlo testovať 5137 ľudí. Pozitívnych bolo 69 z nich. Pre TASR to v pondelok povedal prednosta Mestského úradu Námestovo Dušan Jendrašík.Testovanie prednosta zhodnotil ako dobre pripravené zo strany armády i samosprávy. "Otvorili sme všetky odberné miesta v stanovenom čase s plnými kapacitami, ktoré sa nám spoločne podarilo naplniť," doplnil.Obrovská väčšina obyvateľov podľa Jendrašíka prišla v sobotu, čakalo sa pár desiatok minút. "V nedeľu ľudia chodili, ale v oveľa menšom počte ako v sobotu. S ozbrojenými silami sme boli zohratý celok, zamestnanci mesta na čele s primátorom Milanom Hubíkom robili všetko preto, aby sme aj toto kolo testovania zvládli aspoň tak dobre, ako to minulé - čo sa nám aj podarilo," zhodnotil Jendrašík s tým, že menšie nedostatky riešili operatívne.V meste Stropkov otestovali uplynulý víkend (31. 10. – 1. 11.) v rámci plošného testovania na ochorenie COVID-19 celkovo 4153 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 47 z nich (1,13 percenta). Približná účasť na testovaní za mesto predstavuje 45 percent. Mesto Stropkov o tom informuje na sociálnej sieti.Testovanie sa podľa radnice uskutočnilo bez akýchkoľvek problémov. "Podľa informácií z jednotlivých testovacích tímov sa hlavne v sobotu (31. 10.) veľa Stropkovčanov nechalo testovať v okolitých obciach. V okrese bolo testovaných 10.506 ľudí, pozitívnych bolo 126 prípadov," uvádza mesto."Napriek tomu, že sme boli postavení pred hotovú vec, informácie a pokyny sa menili doslova z hodiny na hodinu, samosprávy si splnili svoje povinnosti nad očakávanie," dodáva radnica.

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v okresnom meste Tvrdošín uplynulý víkend (31. 10. - 1. 11.) absolvovalo 4699 ľudí. Pozitívny test malo 77 z nich, čo je 1,6 percenta. Pre TASR to v pondelok uviedol primátor Ivan Šaško.



"S účasťou sme celkom spokojní, rovnako, ako aj s výsledkami, ktoré sú percentuálne priaznivejšie v rámci celého mesta," priblížil primátor.



Počas testovania sa podľa Šaška nevyskytli žiadne problémy. Väčšina ľudí prišla na testovanie v sobotu. "Z nášho pohľadu bola príprava, ako aj priebeh testovania omnoho jednoduchší ako v predchádzajúcom období. Veľmi tomu napomohli skúsenosti z pilotného testovania. Myslím si, že testovanie splnilo svoj účel," zhodnotil tvrdošínsky primátor.





V Krupine bolo 18 pozitívnych testov z 3903 testovaných

V Trstenej otestovali 3717 ľudí

V Žilinskom kraji otestovali 596.015 ľudí

V meste Krupina otestovali počas celoplošného víkendového testovania 3903 obyvateľov, z celkového počtu testov bolo 18 pozitívnych.Ako informuje samospráva na svojej oficiálnej webstránke, šesť odberných miest na testovanie navštívilo v sobotu (31. 10.) 3207 ľudí. „Z celkového množstva vykonaných výterov bolo evidovaných 15 pozitívnych odberov,“ uvádza mesto s tým, že v nedeľu (1. 11.) prišlo na šesť miest spolu 696 záujemcov a z nich tri testy boli pozitívne.Nemocnica v Krupine má dve lôžkové oddelenia, a to interné oddelenie s 20 lôžkami a oddelenie dlhodobo chorých so 40 lôžkami. Toto zariadenie nemá reprofilizované lôžka pre pacientov s novým koronavírusom, keďže je súčasťou zvolenskej nemocnice. Kapacita pandemických lôžok nemocnice vo Zvolene je tak aj pre Krupinu.„Počas aktuálnej epidemiologickej situácie na lôžkových oddeleniach nebola potreba hospitalizovať pacienta s podozrením alebo s potvrdeným novým koronavírusom," uviedla pre TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica v Krupine a aj vo Zvolene patrí.„Prevádzka v Krupine nemá operačné oddelenia a zákaz návštev platí tak, ako aj vo zvolenskej nemocnici. Z lekárskeho personálu a ani z ošetrovateľského nemáme nikoho v karanténe ani podozrivého, ani potvrdeného na ochorenie COVID-19,“ ukončila hovorkyňa.V meste Trstená (okres Tvrdošín) otestovali uplynulý víkend (31. 10. – 1. 11.) v rámci celoplošného testovania na nový koronavírus 3717 ľudí. Pozitívny test malo 89 z nich (2,4 percenta). Mesto Trstená o tom informuje na sociálnej sieti.V meste zriadili päť odberových miest. Ide o rovnaký počet ako počas pilotnej fázy plošného testovania (23. 10. – 25. 10.), ktoré sa uskutočnilo na Orave a v okrese Bardejov. Do odberných miestností vtedy prišlo 4063 ľudí, 211 z nich bolo pozitívnych, čo je 5,4 percenta. "Infekčnosť sa teda výrazne znížila, a to z 5,4 percenta na 2,4 percenta, čo je o tri percentá menej," konštatuje trstenská mestská samospráva.

V Žilinskom kraji sa na celoplošnom testovaní na nový koronavírus zúčastnilo cez víkend 596.015 ľudí. Pozitívny test malo 11.153 z nich, čo je 1,87 percenta. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu v Žiline Kamil Ruman.



V okrese Žilina otestovali v sobotu (31. 10.) 86.398 ľudí a pozitívnych bolo 1071. V nedeľu (1. 11.) otestovali 109.994 ľudí, z nich bolo pozitívnych 1392, doplnil Ruman.



Podľa hovorkyne mesta Martin Zuzany Kalmanovej otestovali v Turci počas víkendu 67.620 ľudí, z nich bolo pozitívnych 883.





V Liptovskom Mikuláši sa prišlo otestovať takmer 18.000 ľudí

Na 39 odberových miestach otestovali v Poprade 24.000 osôb

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v meste Liptovský Mikuláš uplynulý víkend (31. 10. - 1. 11.) absolvovalo 17.835 ľudí. Pozitívny test malo 257 z nich. Pre TASR to v pondelok uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková."V meste sa podarilo v obidva dni celoplošného testovania otvoriť všetkých plánovaných 29 odberných miest a všetky načas. V sobotu prešlo rukami odberných tímov v meste približne 15.124 ľudí, 220 bolo pozitívne testovaných. V nedeľu sa prišlo dať otestovať 2711 osôb a pozitívne testy vyšli u 37 z nich," doplnila hovorkyňa.V Liptovskom Mikuláši evidujú takmer 22.000 ľudí vo veku od desať do 65 rokov, pre ktorých bolo testovanie odporúčané. Podľa hovorkyne sa na ňom však zúčastnili aj osoby staršie ako 65 rokov.Hovorkyňa zdôraznila, že priebeh akcie bol v meste pokojný a plynulý, najväčší nápor na odberné miesta zaevidovali ráno v prvý deň testovania. Odberné tímy boli podľa Čapčíkovej zohraté a ľudia disciplinovaní, nestretli sa so žiadnym incidentom. "Medzi testovanými ľuďmi a členmi odberových tímov prevládala tolerancia a ústretovosť. Pracovníci v odberových tímoch a zabezpečení testovania pristupovali k ľuďom profesionálne. Zo strany samosprávy môžeme na túto 'rýchloupečenú' akciu vyjadriť len poďakovanie každému jednotlivcovi za individuálny ľudský prístup," uviedla hovorkyňa Liptovského Mikuláša.

Na 39 odberových miestach v meste Poprad otestovali počas víkendu (31. 10. - 1. 11.) približne 24.000 osôb. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Jarka Hlaváčová, zhruba 320 z nich malo pozitívny výsledok testu.



"Najviac ľudí sa dalo otestovať v sobotu, keď sa tak ako na celom Slovensku tvorili pred odbernými miestami rady," zhodnotila prvý testovací deň s tým, že na menej vyťažené odberové miesta upozorňovali obyvateľov dohliadajúci mestskí policajti. Nedeľa bola aj v Poprade pokojná.



Ako Hlaváčová doplnila, okrem materiálneho zabezpečenia testovacích miest sa popradská samospráva aktívne zapojila do hľadania dobrovoľníkov a zdravotníckeho personálu. Prostredníctvom formulára zverejneného na webovom sídle mesta sa na celoplošné testovanie prihlásilo 262 dobrovoľníkov a 100 zdravotníkov.





V Komárne otestovali vyše 20.000 ľudí

V Komárne sa na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 zúčastnilo počas uplynulého víkendu 20.191 ľudí. Z nich malo pozitívny test 190 osôb.



Podľa údajov z Ministerstva obrany SR bol väčší záujem o testovanie v sobotu (31. 10.), keď na odberné miesta prišlo 13.918 ľudí, v nedeľu (1. 11.) sa na testovaní zúčastnilo 4346 ľudí. V meste bolo otestovaných aj 27 ľudí bez domova, u ktorých boli všetky výsledky testov negatívne.



Testovanie prebiehalo aj v komárňanskej nemocnici. „Bolo tu testovaných 1900 ľudí, z toho bolo 44 pozitívnych,“ informovala na sociálnej sieti komárňanská radnica.



V okrese Žarnovica otestovali 16.310 ľudí

V Trenčíne otestovali 32.868 ľudí

Na celoplošnom testovaní sa v okrese Žarnovica zúčastnilo 16.310 ľudí. Operácia Spoločná zodpovednosť zachytila 94 pozitívnych osôb. Podiel pozitívnych testov tak dosahuje 0,58 %. TASR o tom informoval prednosta okresného úradu Drahomír Vaculčiak.Štatistiky s výsledkami testovania na sociálnej sieti zverejnili aj viceprimátorka Žarnovice Alena Kazimírová a primátor Novej Bane Branislav Jaďuď. V Žarnovici na piatich odberných miestach vykonali 3100 testov, pozitívny výsledok ukázalo desať z nich. V Novej Bani operácia odhalila 20 pozitívnych prípadov, celkovo sa na území mesta na testovaní zúčastnilo 3916 ľudí.

V 50 odberových miestach v Trenčíne otestovali počas celoplošného víkendového testovania 32.868 ľudí, z nich 332 (1,01 percenta) bolo pozitívnych. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



„V meste sme testovali aj klientov a zamestnancov oboch pobytových zariadení sociálnych služieb – Zariadenia pre seniorov na Lavičkovej ulici a Domu opatrovateľských služieb na Piaristickej ulici. Šlo o 307 testov, ich výsledky boli všetky negatívne,“ uviedla hovorkyňa.



Ako dodala, v Trenčíne testovali aj 61 ľudí bez domova, nikto z nich nemal pozitívny test.



V Kráľovej pri Senci otestovali 2289 ľudí, pomohli i okresnému mestu

V Nitre prišlo na testovanie vyše 44.000 ľudí

V Nitrianskom kraji otestovali 425.948 ľudí

V obci Kráľová pri Senci (okres Senec) otestovali na dvoch odberných miestach počas uplynulého víkendu (31. 10. - 1. 11.) v rámci akcie Spoločná zodpovednosť 2289 ľudí, z čoho 13 malo pozitívny výsledok na nový koronavírus. Väčšina z nich nie sú obyvatelia obce. Obec zároveň počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 pomohla aj mestu Senec. TASR o tom informoval Peter Moravčík z obecného úradu.Obec bola pripravená primárne otestovať svojich občanov, počas dňa v nej vládla pokojná situácia. V sobotu však pri testovaní pomohla aj okresného mestu Senec, z ktorého na testovanie prišli stovky obyvateľov. "Nárast záujmu sme dokázali zvládnuť, cezpoľní rešpektovali usmernenia, že prednosť majú miestni a nevznikli žiadne problémy," zhodnotil Dušan Šebok, starosta Kráľovej pri Senci.Starosta hodnotí testovanie po organizačnej stránke ako celkom dobre zvládnuté, obyvatelia boli už vopred informovaní, aby na odberné miesta prichádzali podľa abecedy vo vymedzených časoch. O aktuálnej situácii informovali webová stránka obce, miestny rozhlas i sociálne siete. "Situáciu sme zvládli a v prípade, ak sa vláda rozhodne testovať aj nasledujúci víkend, sme na to pripravení. Rozdelíme si to do dvoch dní a nikto sa nebude musieť báť, že nebude otestovaný," doplnil Šebok, ktorý zároveň poďakoval všetkým dobrovoľníkom, zdravotníkom, polícii a ozbrojeným silám.V Nitre bolo počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.) celkovo testovaných 44.219 ľudí. Výsledok testu bol pozitívny u 258 osôb.Ako informovala radnica, testovalo sa aj na Orechovom dvore, kde mesto ubytováva neplatičov a neprispôsobivých občanov. „Otestovaných bolo všetkých 350 ľudí. Pozitívni boli traja, všetci členovia jednej rodiny,“ uviedol mestský úrad.Počas víkendu bolo otestovaných aj všetkých 153 klientov Zariadenia pre seniorov na Zobore. Pozitívny výsledok mali piati, dvaja z nich sú bez príznakov. „V útulku pre bezdomovcov a nocľahárni nemal pozitívny test nikto. Otestovali všetkých 54 ľudí,“ informoval magistrát.

Na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19 sa v Nitrianskom kraji počas víkendu zúčastnilo celkovo 425.948 ľudí. Z nich malo pozitívny výsledok testu 3016 osôb. Ako informovala Mária Lyžičiarová z Okresného úradu v Nitre, výsledky testovania boli poskytnuté jednotlivými regionálnymi veliteľstvami.



Najväčší počet testov bol vykonaný v okrese Nitra, kde na odberné miesta prišlo 106.015 ľudí, z nich bolo pozitívnych 704. V pomere k počtu testovaných ľudí bolo najviac pozitívnych v Topoľčianskom okrese, kde na testy prišlo 41.171 osôb, z ktorých malo pozitívny výsledok 669 ľudí.



V Komárňanskom okrese sa na testovaní zúčastnilo 71.512 osôb, z ktorých malo pozitívny výsledok testu 436 ľudí. V okrese Nové Zámky bolo počas víkendu vykonaných 79.234 testov, ktoré odhalili 478 pozitívnych.



V Levickom okrese bolo otestovaných 69.843 ľudí, z ktorých bolo na ochorenie COVID-19 pozitívnych 374 osôb. V okrese Šaľa otestovali 31.993 osôb, z nich bolo pozitívnych 199. V Zlatomoravskom okrese vykonali 26.180 testov, z ktorých bol výsledok pozitívny v 156 prípadoch.



V Hlohovci sa otestovalo 70 percent z odhadovaného počtu ľudí

V Myjave otestovali 8221 ľudí

Počas uplynulého víkendu otestovali v Hlohovci spolu 10.921 ľudí, z nich bolo pozitívnych spolu 67, čo predstavuje 0,61 percenta. Primátor Miroslav Kollár informoval na sociálnej sieti, že v prvý deň otestovali 9052 ľudí a druhý 1869. Ďalších 2000 otestovali v spoločnosti Saneca a v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach v meste."Spolu sme tak otestovali zhruba 70 percent ľudí z pôvodne odhadovaného počtu 17.300 ľudí vo veku od desať do 65 rokov," konštatoval Kollár.V meste fungovalo spolu 18 odberných miest, väčšina z nich na školách, ale otvorené boli aj v Empírovom divadle i kine Úsmev.

V meste Myjava otestovali cez víkendu v rámci akcie Spoločná zodpovednosť 8221 osôb, z ktorých malo pozitívny výsledok na nový koronavírus 58 ľudí, čo predstavuje 0,7 percenta testovaných. Informoval o tom Martin Kovanič z mestského úradu.



V myjavskej nemocnici s poliklinikou vykonali spolu 1179 testov a nález ochorenia COVID-19 bol zistený u siedmich ľudí.



Počet otestovaných na deviatich odberových miestach počas soboty bol 6009, z toho 49 pozitívnych. V nedeľu sa na testovaní zúčastnilo 863 ľudí, z nich mali dvaja pozitívny výsledok.



V Myjave sa otestovali aj obyvatelia z iných obcí a miest, ktorých bolo spolu 683.



V Brezovej pod Bradlom sa otestovalo 3008 ľudí

V Gelnici otestovali 3205 ľudí

V rámci celoplošného testovania obyvateľov počas víkendových dní v Brezovej pod Bradlom otestovali 3008 občanov, z toho 23 bolo pozitívnych na nový koronavírus, čo predstavuje 0,76 percenta. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.V sobotu a nedeľu bolo v meste k dispozícii šesť zdravotníckych tímov na štyroch odberných miestach. Dve boli v centre voľného času, jedno v dennom centre a jedno v hasičskej stanici.



Podiel pozitívnych testov z víkendového celoplošného testovania na nový koronavírus v okrese Gelnica predstavoval 0,71 percenta. Vyplýva to zo štatistiky Úradu vlády SR.



V odberných miestach okresného mesta Gelnica počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.) otestovali 3205 ľudí. Z toho bolo pozitívne testovaných 25. Ďalej napríklad v obci Prakovce vykonali 1563 odberov a zaznamenali šesť pozitívne otestovaných. V Jaklovciach dosiahol podiel pozitívnych testov takmer 1,18 percenta. Pri 1104 otestovaných ide o 13 osôb. V Smolníckej Hute otestovali 384 ľudí a zaznamenali štyri pozitívne prípady. Informovali o tom jednotlivé samosprávy na sociálnej sieti.