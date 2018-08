Ozbrojenci zaútočili na sídlo tajnej služby v Afganistane

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 16. augusta (TASR) - Ozbrojenci zaútočili vo štvrtok na areál patriaci afganskej tajnej službe NDS v hlavnom meste Kábul. Skupina útočníkov sa zabarikádovala v jednej z budov nachádzajúcich sa v blízkosti areálu a odtiaľ spustila paľbu, uviedli podľa svetových tlačových agentúr zdroje afganského ministerstva vnútra.Ako spresnila polícia, streľba bola sporadická a ozbrojencov obkľúčili afganské bezpečnostné jednotky, ktoré dostali situáciu pod kontrolu. Nebolo bezprostredne jasné, koľko ozbrojencov sa na útoku podieľalo.Protirečivé informácie prichádzali medzitým v súvislosti so stredajším samovražedným atentátom, ku ktorému došlo v šiitskej štvrti Kábulu. Jeho terčom sa stali účastníci vzdelávacieho kurzu, ktorí sa pripravovali na skúšky na vysoké školy. Väčšinu obetí tvorili deti vo veku od 16 do 18 rokov.Ministerstvo zdravotníctva v stredu hovorilo o 48 obetiach a 67 zranených, vo štvrtok znížili počet mŕtvych na 35 a počet zranených na 58. Zástupcovia miestnych obyvateľov však hovorili až o 65 obetiach a 75 zranených, pričom 5-15 ďalších osôb bolo nezvestných. Rozdielna bilancia podľa miestnych obyvateľov mohla nastať z toho dôvodu, že mnohé rodiny si zrejme telá svojich detí vzali domov. Afganské ministerstvo zdravotníctva predtým argumentovalo tým, že nemocnice boli v čase krátko po útoku preťažené.Detský fond OSN (UNICEF) atentát odsúdil a označil ho zauvádza sa vo vyhlásení UNICEF-u s tým, že deti by sa za žiadnych okolností nemali stávať terčom násilia.K zodpovednosti za stredajší útok v Kábule sa bezprostredne nikto neprihlásil, miestne úrady však z neho obvinili teroristickú organizáciu Islamský štát (IS), ktorá v minulosti často útočila na miestnych šiitov.Len v prvom polroku tohto roka prišlo podľa OSN v dôsledku konfliktu v Afganistane o život 363 detí a ďalších 992 utrpelo zranenia.