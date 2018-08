Trebišov oslávi úrodu dožinkovým festivalom Chlebom a vínom

Dožinkové tradície zemplínskeho regiónu po roku opäť priblíži festival Chlebom a vínom v Trebišove. Na snímke tradičné varenie slivkového lekváru. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Trebišov 16. augusta (TASR) – S oslavami úrody je spojený trebišovský festival s názvom Chlebom a vínom. Sobotňajšie (18.8.) podujatie zahŕňa pestrý program vrátane priblíženia tradičných postupov výroby základných potravín z minulosti.Festival odštartuje opäť poludňajšia liturgia a dožinkový sprievod, ktorý zamieri do trebišovského kaštieľa. Jeho pánom - Andrássyovcom tam symbolicky odovzdajú dožinkový veniec v duchu divadelnej hry Dobrodružstvo pri obžinkoch. Ďalšie scény zo života šľachty predvedie počas dňa skupina Via Cassa.Ide o súčasť TOP podujatí krajského programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu.pozýva do Trebišova návštevníkov predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.Súčasťou ponuky sú vystúpenia folklórnych súborov, pódiovým lákadlom bude bubnová show v podaní zoskupenia Batida a košický spevák BuranoWski. Pripravený bude Detský svet s hudobným kútikom, minizoo, kreatívnymi dielňami či možnosťou vytvoriť si vlastné divadlo. Záver podujatia bude patriť svetelnej projekcii, tzv. mappingu na budovu kaštieľa a inštaláciám v parku.uviedla Beáta Kereštanová, riaditeľka Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína.Organizácia Košice Región Turizmus pripravila na sobotu špeciálny celodenný výlet spojený s podujatím Chlebom a vínom.konštatovala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.