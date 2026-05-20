20. mája 2026
Ozbrojené sily budú mať nových generálov, medzi povýšenými je aj generálporučík Lorinc
Návrh na ich vymenovanie schválila vláda. Ozbrojené sily (OS) SR budú mať nových generálov. Vyplynulo to z návrhu na ich vymenovanie, ...
20.5.2026 (SITA.sk) - Návrh na ich vymenovanie schválila vláda.
Ozbrojené sily (OS) SR budú mať nových generálov. Vyplynulo to z návrhu na ich vymenovanie, ktorý schválila vláda na stredajšom rokovaní. Ako sa píše v materiáli z dielne ministerstva obrany, plukovníkov Richarda Királyho a Pavla Kožleja povyšujú do vojenskej hodnosti brigádny generál.
Generála Mareka Banasa povýšia na generálmajora a generálporučíka Miroslava Lorinca povýšia do hodnosti generál. Návrh na vymenovanie príslušníkov OS SR do prvej generálskej hodnosti a do vyššej generálskej hodnosti predloží predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý ako hlavný veliteľ OS SR vymenúva a povyšuje generálov.
