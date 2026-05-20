Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 20.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bernard
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. mája 2026

Ozbrojené sily budú mať nových generálov, medzi povýšenými je aj generálporučík Lorinc


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)

Návrh na ich vymenovanie schválila vláda. Ozbrojené sily (OS) SR budú mať nových generálov. Vyplynulo to z návrhu na ich vymenovanie, ...



Zdieľať
pelle1 676x452 20.5.2026 (SITA.sk) - Návrh na ich vymenovanie schválila vláda.


Ozbrojené sily (OS) SR budú mať nových generálov. Vyplynulo to z návrhu na ich vymenovanie, ktorý schválila vláda na stredajšom rokovaní. Ako sa píše v materiáli z dielne ministerstva obrany, plukovníkov Richarda Királyho a Pavla Kožleja povyšujú do vojenskej hodnosti brigádny generál.

Generála Mareka Banasa povýšia na generálmajora a generálporučíka Miroslava Lorinca povýšia do hodnosti generál. Návrh na vymenovanie príslušníkov OS SR do prvej generálskej hodnosti a do vyššej generálskej hodnosti predloží predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý ako hlavný veliteľ OS SR vymenúva a povyšuje generálov.


Zdroj: SITA.sk - Ozbrojené sily budú mať nových generálov, medzi povýšenými je aj generálporučík Lorinc © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
XTB rozširuje ponuku pre aktívnych investorov: v aplikácii pribudli opcie
<< predchádzajúci článok
Zdechovský: Slovensko sa za rok neposunulo. Ak nezastaví rozkrádanie európskych fondov, hrozí ich zmrazenie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 