Označenie ulice bude môcť byť aj na stĺpe, poslanci schválili novelu zákona o registri adries

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Do registra adries pribudne povinné zapisovanie čísla bytov. Názov budovy sa má zadávať dobrovoľne. Určuje sa povinnosť zabezpečiť zameranie geografickej osi ulice obcou, okrem prípadov, ak o určenie názvu ulice bude žiadať stavebník. V takých prípadoch zameranie geografickej osi ulice zabezpečí stavebník.Vyplýva to z novely zákona o registri adries, ktorým sa mení aj zákon o obecnom zriadení. Zákon dnes schválil parlament, za jeho prijatie hlasovalo 85 zákonodarcov.Obciam sa podľa prijatého zákona umožní umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva aj na inú stavbu, ako je napríklad oplotenie alebo stĺp. Dôvodom je zabezpečenie lepšej viditeľnosti označenia ulice. Obce by mohli v osobitných prípadoch upustiť od zmeny alebo zrušenia súpisného alebo orientačného čísla. Ide napríklad o situáciu, keď v budove, ktorá sa z dôvodu rekonštrukcie, počas ktorej bola pôvodná budova odstránená a na jej mieste postavená nová, sú evidované pobyty podľa zákona. Pri zrušení súpisného a orientačného čísla sa následne automaticky zneplatnia doklady totožnosti, čím vzniká právna neistota.Doteraz bola za porušenie povinností sankcia určená len pre právnické osoby. Po novom sa sankcie rozšíria aj na fyzické osoby. Obce dostanú možnosť po zvážení okolností priestupku pokutu neuložiť.