Podozriví z vraždy policajtov v Nemecku boli zrejme pytliaci, jeden muž odmieta vypovedať

1.2.2022 (Webnoviny.sk) - Dvaja muži, ktorých v Nemecku zadržali v súvislosti zo zabitím dvoch policajtov na vidieckej ceste, pravdepodobne strieľali loveckými zbraňami po tom, ako ich prichytili s upytliačenými zvieratami v ich dodávke.Uviedli to v utorok vyšetrovatelia. Útoky na policajtov v Nemecku sú zriedkavé a pondelkové zastrelenie dvoch policajtov neďaleko mesta Kusel krajinou otriaslo. Páchatelia do hlavy strelili 29-ročného policajta a jeho 24-ročnú kolegyňu, ktorá ešte len navštevovala policajnú akadémiu.Hneď v pondelok popoludní zadržali dvoch podozrivých v Sulzbachu, zhruba 37 kilometrov od miesta streľby. Sudca ich oboch v utorok vzal do väzby, uviedol prokurátor Stefan Orthen na tlačovej konferencii Kaiserslauterne. Jeden zo zadržaných, 38-ročný muž, odmieta vypovedať, povedal prokurátor. Druhý podozrivý, 32-ročný muž, vyšetrovateľom povedal, že dvojica pytliačila a popísal zastavenie na cestnú kontrolu a streľbu. Poprel však, že strieľal aj on, dodal prokurátor.