Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania môžete zaslať aj emailom

17.3.2021 - Doručovanie oznámení o predlžení lehoty na podanie daňového priznania sa má zjednodušiť. Takéto oznámenie budú môcť daňovníci, ktorí nie sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky, podať aj emailom. Na stredajšom brífingu o tom informoval šéf finančnej správy Jiří Žežulka. Legislatívny návrh v stredu odobrila vláda, parlament by ho mal schváliť v zrýchlenom legislatívnom konaní na aktuálnej schôdzi."Vítame dnešné rozhodnutie vlády, je to ten najlepší možný variant," povedal prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Podľa neho sa tak približne 300-tisíc daňovníkov bude môcť rozhodnúť, do akého termínu sa im odloží podanie daňového priznania.Email s oznámením o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania daňovníci pošlú na adresu podnety@financnasprava.sk. Zdôraznil, že sa to týka len tých daňovníkov, ktorí s finančnou správou komunikujú v papierovej forme."Stačí uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a lehotu, do ktorej ste sa rozhodli daňové priznanie odložiť," povedal. Najneskorší termín na podanie odloženého daňového priznania bude 30. jún tohto roka.Ak finančnej správe daňovníci odloženie termínu na podanie daňového priznania oznámia emailom, nemusia už doručiť oznámenie do piatich dní aj v listinnej podobe. Tento spôsob oznamovania môžu okrem fyzických osôb využiť napríklad aj neziskové organizácie, či zahraničné osoby bez rodného čísla.Po zaslaní emailu dostane každý klient potvrdenie o zaevidovaní oznámenia. Novinka sa netýka tých daňovníkov, ktorí musia s finančnou správou komunikovať elektronicky. Tí už v súčasnosti zašlú oznámenie o predĺžení lehoty elektronicky cez portál finančnej správy.