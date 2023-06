Oznámenie o verejnom ponukovom konaní na predaj nehnuteľností

majetok oddelenej podstaty veriteľa č. 155 - Tatra banka, a.s., ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 121/2022 zo dňa 23.06.2022 (K037285) - nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 7858 pre okres Košice - okolie, obec Veľká Ida, katastrálne územie Veľká Ida, a to:





















parc. č. 3221/5 o výmere 4980 m2, Ostatná plocha

parc. č. 3221/6 o výmere 6695 m2, Ostatná plocha

Parc. č. 3221/10 o výmere 16184 m2, Ostatná plocha

parc. č. 3221/34 o výmere 729 m2, Ostatná plocha























majetok oddelenej podstaty veriteľa č. 126 - Provyko s.r.o., ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 121/2022 zo dňa 23.06.2022 (K037286) - nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 7858 pre okres Košice - okolie, obec Veľká Ida, katastrálne územie Veľká Ida, a to:

















parc. č. 3221/46 o výmere 7328 m2, Ostatná plocha.















Lehota na predkladanie ponúk končí dňa 21.07.2023.

22.6.2023 (SITA.sk) -Ponukové konanie o predaji pozemkov v priemyselnom parku Veľká Ida (okres Košice – okolie) je vyhlásené verejne nasledovne:Vyhlasovateľ verejného ponukového konania JUDr. Marek Radačovský správca majetku úpadcu eng power s. r. o. v konkurze (do 07.04.2022 ENERGYCO, s.r.o.), so sídlom: M.R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824a) parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape