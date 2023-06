Vysoké ceny potravín spôsobujú Slovákom problémy, Kaufland pomáha zastaviť ich zdražovanie

22.6.2023 (SITA.sk) -Vysoké ceny potravín sú problém, ktorý aktuálne rieši väčšina slovenských domácností. Aj údaje Štatistického úradu SR potvrdzujú, že sumy, za ktoré ich nakupujeme, už tretí rok nepretržite stúpajú, čo z rodinných rozpočtov ukrajuje stále viac financií. Hoci inflácia v krajine postupne klesá a v máji 2023 sa dostala na úroveň 11, 9 %, v peňaženkách Slovákov to takmer necítiť, pretože potraviny v máji medzimesačne zdraželi o 0, 4 % a medziročne až o 21,9 %. Najvýraznejšie sa to odrazilo na cenách mlieka a syrov, ktoré oproti vlaňajšiemu roku stúpli o 27,3 %, ale aj cukru či cukroviniek, za ktoré dnes spotrebiteľ zaplatí až o 28,2 % viac ako minulý rok. Zdražovanie zasiahlo aj sortiment chleba a obilnín, ale tiež nealkoholických nápojov, ktorých ceny medziročne stúpli o 19,3 %, pričom v prípade olejov a tukov došlo k nárastu o 0, 8 % aj v porovnaní s aprílom 2023. Mnohí zákazníci tak stále dôkladnejšie zvažujú každú položku, ktorú vložia do košíka a zostatok na bankovom účte ich núti čoraz viac sa pri nákupe uskromňovať.vysvetľuje Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.Na zozname zlacnených položiek nebudú chýbať vybrané zemiaky, chlieb, nátierky, jogurty, cestoviny, ryža, olej, mlieko, ale tiež koreniny, káva, čaje, nápoje aj minerálne vody či výrobky ako cukrovinky, čokoláda alebo müsli. Obchodný reťazec chce týmto krokom prispieť k tomu, aby sa spotrebitelia pri nákupoch potravín nemuseli rozhodovať, ktoré produkty si ešte dovoliť môžu a ktoré sú už nad ich finančné možnosti.pokračuje riaditeľ nákupu Richard Bendík. "Informačný servis