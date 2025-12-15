Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

15. decembra 2025

Ožratí poslanci hlasujú o osudoch ľudí, niektorí z nich ledva trafia tlačítka, tvrdí Matovič – VIDEO


Niektorí poslanci chodia do práce opití. Prieskum agentúry SCIO ukázal, že 98 percent občanov je za to, aby podstupovali testy na alkohol a drogy. ...



snimka obrazovky 2025 12 15 143354 676x465 15.12.2025 (SITA.sk) - Niektorí poslanci chodia do práce opití. Prieskum agentúry SCIO ukázal, že 98 percent občanov je za to, aby podstupovali testy na alkohol a drogy. Informoval o tom líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.

Kontrola na alkohol a drogy


Tisíc občanov odpovedalo na otázku, či by boli za to, aby poslanci a ministri podliehali rovnakej povinnosti podrobiť sa kontrole na alkohol a drogy ako obyčajní zamestnanci. To, že by mali byť poslanci v tomto smere kontrolovaní si myslí 98 percent občanov Slovenska. Zo žien vyslovilo súhlas 97,7 percenta a z mužov 98,3 percenta. Agentúra vykonávala prieskum od 10. do 14. novembra.

„Čím vážnejší zákon sa prerokováva v parlamente, tým viacej ožratých poslancov koalície o ňom hlasuje. Ja si to vysvetľujem najmä tým, že čím je vážnejší zákon, tým dlhšie trvá rozprava, a tým viacej sa koaliční poslanci nudia. Keď sa pozriete do rokovacej sály, sú tam dvaja traja, ktorí držia vartu, ale tých ďalších vyše 70 poslancov je zašitých po poslaneckých kluboch, slopú do nemoty a potom, keď ich zavolajú, že treba ísť postláčať tlačítka, aj keď ani nevedia o čom hlasujú, tak prídu a postláčajú. Niektorí z nich ledva trafia tlačítka. A takýmto spôsobom rozhodujú o osudoch ľudí,“ vyhlásil Matovič. Dodal, že v akejkoľvek normálnej súkromnej či štátnej firme by opitého zamestnanca rovno vyhodili.

„To sú normálne pravidlá, tak by to malo byť v normálnom živote." Matovič zdôraznil, že alkohol znižuje pozornosť. Opitý poslanec tak podľa neho nehlasuje podľa svojho svedomia a vedomia. „Ožratý poslanec asi ťažko má nejaké svedomie a vedomie,“ dodal Matovič.

Bojkotovanie návrhu


Líder hnutia opätovne zdôraznil, že ľudia chcú vidieť, že keď je niekto nimi vybraný vo voľbách, tak bude hlasovať triezvy, keď rozhoduje o ich osudoch. Matovičovo hnutie chcelo problém s alkoholom v parlamente riešiť už počas svojho vládnutia.

Koaliční poslanci to však bojkotovali. S takýmto návrhom prišlo hnutie aj v lete tohto roku. To, že to koalícia opäť bojkotovala nebolo podľa neho prekvapením. Návrh nepodporili ani poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS). „Strana SaS, ktorá teraz hovorí, aká je to nehoráznosť, že poslanci slopú,“ dodal Matovič.

Pomoc progresívcom


Matovič pripomenul, že Progresívne Slovensko s nimi vylúčilo povolebnú spoluprácu. Podľa Matoviča im však nebudú vychádzať mandáty, a preto je hnutie pripravené progresívcom pomôcť v prípade, že to budú potrebovať.

Podporu poskytnú však len za podmienky, že bude dochádzať k prijímaniu návrhov, ktoré si želajú občania na základe odpovedí v rámci Prevratu 2027 z dielne Hnutia Slovensko. K týmto podmienkam tak patrí už aj povinná kontrola politikov na prítomnosť alkoholu či drôg.


Zdroj: SITA.sk - Ožratí poslanci hlasujú o osudoch ľudí, niektorí z nich ledva trafia tlačítka, tvrdí Matovič – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

