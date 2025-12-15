|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 15.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. decembra 2025
Liberáli rozložili pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom „Mafia“ – VIDEO
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rozložila na zem pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom "Mafia". Ako ...
Zdieľať
15.12.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) rozložila na zem pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom "Mafia". Ako vysvetľuje vo videu na sociálnej sieti poslanec za SaS Alojz Hlina, postoj prezidenta Petra Pellegriniho bude teraz kľúčový.
"To, že parlament schválil Gašparovu mafiánsku doložku do Trestného zákona, je neskutočná vec, a nám sa treba brániť. Musíme chrániť našu krajinu, povedzme si pravdu, pred mafiou. Musíme sa rozhodnúť, či chceme už naozaj mafiánsky štát potvrdený aj v zákonoch, alebo sme stále – a verím, že budeme – demokratickou krajinou," povedal Hlina. S bannerom mieni SaS chodiť aj po iných slovenských mestách a ľudia sa naň budú môcť vyjadriť a podpísať ho.
Mafia má dnes podľa Hlinu drahé obleky, zástupy drahých právnikov a prístup do parlamentu. "Ovláda poslancov koalície, ktorí ako vyplašené ovečky zahlasujú podľa želania mafie. Ja som sa mafii postavil už pred dvadsiatimi rokmi. Bol som v tom takmer sám, celá Bratislava sa ich bála. Policajti sa ma pýtali, či viem, kto to je, prokurátorka sa ma pýtala, či viem, kto to je," uviedol poslanec s dodatkom, že trvalo to síce tri roky, ale "jedného z nich sa napokon podarilo odsúdiť". Podotkol tiež, že netušil, že po tých rokoch bude s mafiou bojovať znova, dokonca s takou, ktorá prerástla do štátu. "Musíme sa brániť. Mafia ničí ekonomiku. Ničí krajinu," dodal Hlina.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli rozložili pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom „Mafia“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"To, že parlament schválil Gašparovu mafiánsku doložku do Trestného zákona, je neskutočná vec, a nám sa treba brániť. Musíme chrániť našu krajinu, povedzme si pravdu, pred mafiou. Musíme sa rozhodnúť, či chceme už naozaj mafiánsky štát potvrdený aj v zákonoch, alebo sme stále – a verím, že budeme – demokratickou krajinou," povedal Hlina. S bannerom mieni SaS chodiť aj po iných slovenských mestách a ľudia sa naň budú môcť vyjadriť a podpísať ho.
Mafia má dnes podľa Hlinu drahé obleky, zástupy drahých právnikov a prístup do parlamentu. "Ovláda poslancov koalície, ktorí ako vyplašené ovečky zahlasujú podľa želania mafie. Ja som sa mafii postavil už pred dvadsiatimi rokmi. Bol som v tom takmer sám, celá Bratislava sa ich bála. Policajti sa ma pýtali, či viem, kto to je, prokurátorka sa ma pýtala, či viem, kto to je," uviedol poslanec s dodatkom, že trvalo to síce tri roky, ale "jedného z nich sa napokon podarilo odsúdiť". Podotkol tiež, že netušil, že po tých rokoch bude s mafiou bojovať znova, dokonca s takou, ktorá prerástla do štátu. "Musíme sa brániť. Mafia ničí ekonomiku. Ničí krajinu," dodal Hlina.
Zdroj: SITA.sk - Liberáli rozložili pred Prezidentským palácom obrovský transparent s nápisom „Mafia“ – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Najvyšší súd zdôraznil, že rozhodnutie o dovolaní vo veci Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny
Najvyšší súd zdôraznil, že rozhodnutie o dovolaní vo veci Kováčika nepredstavuje hodnotenie viny alebo neviny
<< predchádzajúci článok
Ožratí poslanci hlasujú o osudoch ľudí, niektorí z nich ledva trafia tlačítka, tvrdí Matovič – VIDEO
Ožratí poslanci hlasujú o osudoch ľudí, niektorí z nich ledva trafia tlačítka, tvrdí Matovič – VIDEO