Ozzy Osbourne už nedokázal vymýšľať výhovorky a priznal, že má Parkinsonovu chorobu

Bol v šokujúcom stave

Ďalšie možnosti liečby



John Michael „Ozzy“ Osbourne

... sa preslávil ako spevák heavymetalovej kapely Black Sabbath, ktorá vznikla v roku 1968 v Birminghame. Po vydaní ôsmeho albumu Never Say Die! (1978) ho však pre alkoholovú a drogovú závislosť zo skupiny vyhodili. Ďalšiu štúdiovku s Black Sabbath vydal až v roku 2013.



Nahrávka, ktorá debutovala na prvej priečke UK Chartu, má názov 13. Ako sólový umelec vydal jedenásť albumov, pričom zatiaľ posledný Scream uviedol na trh v júni 2010.



Na konte má tiež niekoľko koncertných záznamov, kompilácií alebo EP nahrávok. Hudobník, ktorý spolu so svojou rodinou účinkoval v reality šou Osbournovci (2002 - 2005), získal množstvo ocenení. V roku 2006 ho ako člena Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.





22.1.2020 (Webnoviny.sk) - Anglický spevák Ozzy Osbourne má Parkinsonovu chorobu. Sedemdesiatjedenročný interpret to prezradil v televíznej šou Good Morning America, a dodal, že mu ju diagnostikovali po tom, ako vlani vo februári doma spadol.Spevák už nefungujúcej kapely Black Sabbath povedal, že má miernu formu ochorenia. "Neviem udržať tajomstvo. Už s tým nemôžem len tak chodiť, pretože mi dochádzajú výhovorky," vyhlásil Osbourne."Bolo to pre nás veľmi náročné. Na Silvestra som odohral posledný koncert. Potom som veľmi škaredo spadol. Museli mi operovať krk, čo narobilo problémy s mojimi nervami," povedal Osbourne. Ako dodal, v súčasnosti berie lieky na Parkinsonovu chorobu aj bolesti nervov. Zdravie sa mu podľa jeho slov oproti vlaňajšku zlepšuje. "Som na tom oveľa lepšie ako vlani vo februári. Bol som v šokujúcom stave," povedal."Nie je to rozsudok smrti, ale zasahuje určité nervy vo vašom tele. Máte dobrý deň, dobrý deň a potom naozaj zlý deň," vyjadrila sa na margo ochorenia Ozzyho manželka Sharon.Ako vysvetlila, plánujú sa obrátiť na lekárov mimo Spojených štátov a preskúmať ďalšie možné spôsoby liečby. "V apríli ideme za profesionálom do Švajčiarska. Zaoberá sa tým, aby dostal váš imunitný systém na maximum," povedala.Osbourne sa okrem iného vyjadril, že je vďačný svojim fanúšikom. "Sú môj vzduch. Cítim sa lepšie. Prijal som ten fakt, že mám Parkinsona a dúfam, že so mnou vydržia a budú tu pre mňa, pretože ich potrebujem," povedal.Parkinsonova choroba je neurologické ochorenie, ktoré je v súčasnosti neliečiteľné. Hlavnými príznakmi ochorenia sú tras, stuhnutosť a spomalenie pohyblivosti, no bežné sú aj depresie, problémy s pamäťou a spánkom.Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.