Ozzy Osbourne zrušil tohtoročné koncerty, spôsobil si vážne zranenia

John Michael „Ozzy“ Osbourne*

*sa preslávil ako spevák spomínanej heavymetalovej kapely Black Sabbath, ktorá vznikla v roku 1968 v Birminghame.



Po vydaní ôsmeho albumu Never Say Die! (1978) ho však pre alkoholovú a drogovú závislosť zo skupiny vyhodili. Ďalšiu štúdiovku s Black Sabbath vydal až v roku 2013. Nahrávka, ktorá debutovala na prvej priečke UK Chartu, má názov 13. Ako sólový umelec vydal jedenásť albumov, pričom zatiaľ posledný Scream uviedol na trh v júni 2010.



Na konte má tiež niekoľko koncertných záznamov, kompilácií alebo EP nahrávok. Hudobník, ktorý spolu so svojou rodinou účinkoval v reality šou Osbournovci (2002 - 2005), získal množstvo ocenení. V roku 2006 ho ako člena Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.





BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Anglický spevák Ozzy Osbourne zrušil všetky tohtoročné koncerty. Sedemdesiatročný interpret sa zranil pri páde v jeho dome v Los Angeles.Ozvali sa tak aj staršie zranenia, ktoré utrpel v roku 2003 počas nehody na štvorkolke. Minulý mesiac ho museli operovať, počas rekonvalescencie na neho budú v Los Angeles dohliadať lekári.Niekdajší líder kapely Black Sabbath pritom tento rok preložil všetky európske koncerty pre chrípku. "Neverím, že som musel preložiť ďalšie koncerty. Slová nedokážu vyjadriť, aký som frustrovaný, nahnevaný a smutný z toho, že nemôžem vyraziť na turné. Som vďačný mojej rodine, kapele, kamarátom a fanúšikom za ich lásku a podporu. Každý deň sa to zlepšuje a budem úplne v poriadku. Potom dokončím turné. Vrátim sa," napísal legendárny spevák.Jeho zástupcovia už zverejnili niekoľko preložených koncertov. Nové termíny vystúpení v Európe plánujú prezradiť už čoskoro.