Pred 90 rokmi sa narodil operný spevák Ondrej Malachovský

Portrét operného speváka a sólistu SND Ondreja Malachovského. Foto: TASR - Miroslava Cibulková Portrét operného speváka a sólistu SND Ondreja Malachovského. Foto: TASR - Miroslava Cibulková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Badín/Bratislava 5. apríla (TASR) – Hlasový potenciál označovaný za výnimočný s výraznými hereckými predpokladmi a charizmatickým javiskovým pôsobením predurčili Ondreja Malachovského na to, aby sa stal jedným z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej opernej interpretácie. V piatok 5. apríla by sa umelec, ktorý účinkoval vo vyše 80 operných inscenáciách, dožil 90 rokov.Ondrej Malachovský sa narodil v Badíne 5. apríla 1929. Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave a v roku 1959 sa stal sólistom prvej slovenskej opernej scény."Po prvý raz som Malachovského počul spievať v roku, keď ukončil bratislavské konzervatórium. Jeho mohutný hlasový fond i vokálno-charakterizačné schopnosti ma nadchli pri počúvaní árie Glinkovho Ivana Susanina a potom v Rossiniho árii o klebete z Barbiera zo Sevilly, ktorú ukončil vysokým „g“, s ktorým zavše majú problémy aj barytonisti“, uviedol o spevákovi operný kritik Vladimír Blaho.V Slovenskom národnom divadle zotrval Malachovský až do 90. rokov 20. storočia. Umelec vytvoril širokú paletu postáv basového operného repertoáru.Počas kariéry spieval prakticky všetky basové ťažiskové roly: Dona Basilia, Sarastra, Kecala, Komtúra, Končaka, Gremina, Modrofúza, Rocca, Mefista, Borisa Godunova, Filipa II., Dalanda, Fiesca a mnohé ďalšie.Stelesnil aj postavu Svätopluka v rovnomennej opere Eugena Suchoňa a práve tá sa stala jednou z jeho najvýznamnejších životných umeleckých kreácií. "Svojím trocha drsným basom vedel dokonale vyjadriť vnútornú drámu vladára, ktorému sa rúca ríša i vlastná rodina, ktorý je zároveň majestátne silný i ľudsky slabý a ktorý nám v závere Suchoňovho diela zanecháva smutné proroctvo: ' Tisíc rokov budete otrokmi, bedármi bez vlasti," napísal o umelcovi operný kritik.Významné sú aj jeho postavy v ďalších slovenských operných dielach. V roku 1965 prvý raz spieval Štelinu v Suchoňovej Krútňave a tento part sa takisto stal jeho profilovou rolou. Je nezabudnuteľným Mistrom Scroogeom, účinkoval aj v televíznych filmoch Beg Bajazid, Kováč Wieland či Vzkriesenie, v inscenáciách opier Eugen Onegin, Tajné manželstvo, Lampiónová slávnosť, Svätopluk, Fidelio uvedených v Československej televízii.Spolupracoval s Československým rozhlasom v Bratislave pri nahrávaní opier.Spevák okrem toho koncertoval s orchestrom aj s klavírom, chodieval na besedy, vyhľadával neznáme ľudové piesne a umelecké kruhy z oblasti opery ho považovali za výborného pedagóga.Ondreja Malachovského mali možnosť počuť priaznivci operného umenia v celej Európe. Pôsobil v Česku ako sólista Janáčkovej opery v Brne, hosťoval často v Národnom divadle v Prahe. Spieval v slovinských mestách Ľubľana a Maribor, bol stálym členom Opery v nemeckom Kolíne nad Rýnom.Prezident SR prepožičal v roku 2008 opernému spevákovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj SR.Ondrej Malachovský zomrel 3. apríla 2011 v Bratislave iba dva dni pred svojimi 82. narodeninami.