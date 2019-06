P. Altmaier bude v Číne presadzovať spravodlivé obchodné podmienky

Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking/Berlín 19. júna (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier plánuje počas tohtotýždňovej návštevy v Číne presadzovať spravodlivé obchodné podmienky.Altmaier sa v stredu, na začiatku svojej trojdňovej návštevy, stretol s vedúcim Štátnej správy pre reguláciu trhu Siao Ja-čchingom a podpísal dohodu o spolupráci.Očakáva sa, že okrem rozšírenia bilaterálnych hospodárskych vzťahov bude Altmaier diskutovať s hostiteľmi aj o obchodnej vojne medzi USA a Čínou.povedal Altmaier.Čína je tiež najväčším obchodným partnerom Nemecka, zdôraznil minister, podľa ktorého je preto potrebné ešte viac prehĺbiť dobré hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami.povedal Altmaier.Altmaier má tiež na programe stretnutie s vplyvným ministrom priemyslu a informačných technológií Miaom Wejom a ministrom obchodu Čungom Šanom.A v stredu večer miestneho času ho očakáva predseda najvyššieho hospodárskeho riadiaceho orgánu - Národnej komisie pre rozvoj a reformu Che Li-feng.Je to už druhá návšteva Altmaiera v Číne za pár mesiacov. Naposledy bol v Pekingu v apríli, keď sa zúčastnil na druhom fóre venovanom novej Hodvábnej ceste (Belt and Road).Nemecký minister bude rokovať aj s čínskym vicepremiérom Lioum Che predtým, než odcestuje do Šanghaja.Hodnota bilaterálneho obchodu medzi Čínou a Nemeckom dosiahla vlani približne 199,3 miliardy eur.