P. Cabadaj: Nežná zostane v mojom srdci trvalým šľachetným apelom

Na snímke Peter Cabadaj Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 17. novembra (TASR) – "Nežná" bola a v mojom srdci pevne zostane trvalým šľachetným apelom, oslovujúcim a oslavujúcim všetko človečenské, nenásilné, etické aj principiálne, hovorí o udalostiach z novembra 1989 publicista Peter Cabadaj. V prípade terchovského rodáka sa spájajú so štyrmi miestami. V Prahe strávil piatok 17. novembra, v Bratislave vzápätí sobotu, nedeľu aj generálny štrajk. V Martine vtedy žil a v rodnej Terchovej mal možnosť byť účastníkom 'nežnej' zmeny.spomína Cabadaj.V noci sa premiestnil do Bratislavy.uviedol Cabadaj.Na martinskej železničnej stanici vystúpil v pondelok 20. novembra ráno o piatej hodine.popísal martinskú atmosféru.podotkol Cabadaj.Poukázal aj na to, že mnoho Martinčanov z kultúrno-umeleckej aj politickej branže doplatilo v privátnom živote na rok 1968.pripomenul.Udalosti sa podľa neho pohli dopredu vo štvrtok 23. novembra vďaka divadelníkom, nadšencom z rôznych organizácií, fabrík a od 24. novembra už bol v pohybe Martin aj celý Turiec. Epicentrom turčianskeho revolučného diania bolo vtedajšie Divadlo SNP - dnešné Slovenské komorné divadlo v Martine.načrtol Cabadaj novembrovú atmosféru.Veľký míting v Turci z 25. novembra 1989 pripomína Martinčanom výstava fotografií Juraja Antala na pešej zóne a v Slovenskom komornom divadle.dodal Cabadaj.S odstupom 30 rokov vníma, že pre veľkú časť našej populácie akoby november 1989 ani nebol.uzavrel priamy účastník udalostí v novembri 1989.