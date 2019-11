Spisom a rozhodnutím pre Green Park sa bude zaoberať rezort dopravy

Na snímke nápis Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Bratislave Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. novembra (TASR) – Hlavné mesto ani bratislavská Petržalka nepovedali posledné slovo v súvislosti s územným rozhodnutím pre rozsiahly developerský projekt Green Park v blízkosti Sadu Janka Kráľa. Územné rozhodnutie na projekt vydal Okresný úrad (OÚ) Bratislava. Investor berie informáciu o plánoch jednotlivých úradoch odvolať sa na vedomie, pričom poukazuje, že okresný úrad nevydal rozhodnutie na základe jeho iniciatívy. Rozhodnutie bude riešiť Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ako príslušný odvolací orgán.Stavebný zákon totiž umožňuje, aby v územnom konaní rozhodoval aj okresný úrad. Stalo sa tak aj v tomto prípade, keď mestská časť Petržalka ešte za bývalého vedenia požiadala OÚ o atrahovanie spisu. Dôvodom mala byť technická náročnosť zámeru a zároveň kapacitná preťaženosť petržalského stavebného úradu. Právomoc zabezpečiť výkon pôsobnosti stavebného úradu v územnom a následne stavebnom konaní tak prešla na okresný úrad.uviedol pre TASR Peter Kresánek zo spoločnosti, za ktorou stojí podnikateľ Ivan Kmotrík. Ako investor sa pri stavbe Green Park uvádza spoločnosť RV Development 3.Možnosť takéhoto postupu potvrdzuje aj hlavné mesto. To však zároveň podľa jeho hovorcu Petra Bublu zdôrazňuje, že sa tým však nemení nič na fakte, že záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnej činnosti/stavbe je neopomenuteľným podkladom pre rozhodovanie stavebného úradu v územnom konaní a nemôže byť nijako nahradené.uviedol pre TASR Bubla s tým, že magistrát pripravuje odvolanie hlavného mesta proti vydanému územnému rozhodnutiu.Všetky formálne a právne veci, ktoré jej umožňuje zákon, chce využiť aj mestská časť Petržalka, podľa jej starostu Jána Hrčku je totiž Green Park, ktorá má do územia blízko Starého mosta priniesť niekoľko budov vrátane 30-podlažného polyfunkčného objektu.skonštatoval Hrčka s tým, že po nástupe nového vedenia informovali okresný úrad o tom, že dôvody na atrahovanie spisu pominuli a Petržalka chce byť stavebným úradom. Ich žiadosti však podľa neho zostali bez odpovede.V rámci konania síce mestská časť podľa neho pripomienky dala, šéf petržalskej samosprávy je však presvedčený, že sa veci robia na poslednú chvíľu, aby sa ignorovali mnohé pripomienky. Zároveň verí, že ten, kto bude v tejto veci v rámci odvolania rozhodovať, budeaby rozhodol správne.myslí si Hrčka.Ako odvolací orgán by malo rozhodovať ministerstvo dopravy, čo potvrdil aj rezort vnútra, pod ktorý spadajú okresné úrady.uviedol pre TASR tlačový odbor ministerstva.Spoločnosť GGD zároveň poznamenala, že žiadosť o záväzné stanovisko hlavného mesta k územnému rozhodnutiu k projektu bola na magistrát doručená v októbri 2017.doplnil Kresánek s tým, že v novembri 2018 vydala aj Petržalka, ako účastník územného konania, súhlas s umiestnením stavby Green Park.podotkol.Projekt Green Park má podľa plánov vyrásť na území bývalej Artmedie a priľahlých pozemkoch. Neďaleko Starého mosta, v tesnej blízkosti Krasovského ulice, Viedenskej i Jantárovej cesty, má priniesť do územia napríklad 10-podlažnú administratívnu budovu, 30-podlažný polyfunkčný objekt či štyri domy so šiestimi nadzemnými podlažiami.