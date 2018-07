P. Csáky inicioval rezolúciu na ochranu práv historických menšín v EÚ

Europoslanec Pál Csáky, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 28. júla (TASR) – Zastáva funkciu podpredsedu Petičného výboru Európskeho parlamentu (EP), viedol sedem misií do rôznych členských krajín EÚ, vo februári plenárne zasadnutie EP odsúhlasilo rezolúciu na ochranu práv historických menšín v EÚ, ktorú inicioval. Bilancoval pre TASR svoju doterajšiu činnosť europoslanca Pál Csáky (SMK-MKP) z frakcie európskych ľudovcov.Vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ako uviedol, spoluzodpovedal za dva materiály, ktoré zabezpečujú vyššiu úroveň bezpečnosti občanov EÚ a sú súčasťou tzv. protiteroristického balíka. Taktiež pomáhal vytvárať politické stanoviská EPP.uzavrel.Na otázku TASR, či by mal v prípade ponuky záujem kandidovať na europoslanca aj v rámci nasledujúceho volebného obdobia, odpovedal, že v strane sa už objavilo jeho meno ako lídra kandidačnej listiny volieb do EP.spresnil.V roku 2016, keď TASR oslovila všetkých europoslancov v polčase ich mandátu, Csáky podľa vlastných slov dosiahol najmä štyri úspechy. Už vtedy avizoval, že ako nového poslanca ho zvolili za podpredsedu Petičného výboru EP, prijali jeho návrh na menšinový program Viacfarebná Európa vo výške jeden plus jeden milión eur. Ďalej organizoval prezentáciu maďarských umelcov zo Slovenska v EP a organizácia Csemadok (Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku) na jeho návrh dostala ohodnotenie EÚ európsky občan.Je poslancom za frakciu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), podpredsedom Výboru pre petície EP a členom Delegácie pre vzťahy s Indiou. Ďalej je náhradníkom pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, v Delegácii pre vzťahy s Brazílskou federatívnou republikou a v Delegácii pre vzťahy s Japonskom.