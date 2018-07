P. Csáky: Slovenské médiá,ani politika sa dostatočne nevenujú témam EÚ

Archívna snímka, Pál Csáky. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júla (TASR) – Slovenská spoločnosť dlhé stáročia žila v podmienkach, kde sa podľa občanov prijali politické rozhodnutia ďaleko od slovenského vidieka, čo nebolo možné ovplyvniť zo slovenských regiónov. Pre TASR to uviedol Pál Csáky (SMK-MKP) zo strany európskych ľudovcov.konštatoval europoslanec. Zároveň si myslí, že ani slovenské médiá a ani slovenská vnútorná politika sa nevenujú dostatočne vážne európskym záležitostiam.uzavrel.Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že záujem Slovákov o voľby do EP, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, označilo za zaujímavé 30 percent opýtaných. Až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Účasť slovenských voličov bola v EÚ najnižšia (13,05 percenta).