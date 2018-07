Pastor požiadal súd o prepustenie z domáceho väzenia v Turecku

Archívna snímka, Andrew Craig Brunson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 30. júla (TASR) - Americký pastor Andrew Craig Brunson obvinený v Turecku z terorizmu požiadal tamojší súd o prepustenie z domáceho väzenia a zrušenie zákazu opustiť krajinu. Pre agentúru Reuters to v pondelok uviedol jeho obhajca.Kauza pastora Brunsona, ktorého 21 mesiacov zadržiavali v tureckom väzení, vyvolala vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Tureckom krízu. V stredu 25. júla pastora presunuli do domáceho väzenia - podľa rozhodnutia tureckého súdu nemôže opustiť svoj dom ani krajinu.V žiadosti súdu sa uvádza, že hoci Brunsona prepustili z väzenia, pastor je naďalej zbavený slobody a nemôže sa vrátiť k svojmu normálnemu životu a plniť si svoje náboženské povinnosti.Brunsonov obhajca uviedol, že potrvá tri až sedem dní, kým súd v provincii Izmir, kde Brunson čelí súdnemu procesu, rozhodne o žiadosti jeho klienta.Súd ďalšie pojednávanie s Brunsonom naplánoval na október.Americký pastor Brunson je obvinený z terorizmu a špionáže, za čo mu hrozí až 35 rokov väzenia. Mal mať kontakty so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK) a tzv. Fethullahovou teroristickou organizáciou (FETÖ).Americký protestantský pastor Brunson žije a pôsobí v Turecku už viac ako dve desaťročia. Viedol malé kresťanské spoločenstvo v západotureckom meste Izmir. V decembri 2016 ho však zatkli a obvinili z členstva v Gülenovom hnutí, ktoré turecké úrady považujú za teroristickú organizáciu. Neskôr voči 50-ročnému Brunsonovi vzniesli aj obvinenia zo špionáže a z pokusu o zvrhnutie tureckej vlády. Američan všetky obvinenia rezolútne odmieta.Americký prezident Donald Trump i viceprezident Mike Pence minulý týždeň pohrozili Ankare prísnymi ekonomickými sankciami, ak pastora urýchlene neprepustí. Turecká vláda to označila za planú hrozbu.