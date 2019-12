P. Ďurček: SkyToll len ťažko donútime znížiť cenu za mýtny systém

Na archívnej snímke štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) – V súčasnosti SR len ťažko donúti firmu SkyToll znížiť cenu za mýtny systém. Pravdepodobne bude výhodnejšie vysúťažiť nový systém. Pred rokovaním vlády to v stredu uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Peter Ďurček.Ďurček skonštatoval, že systém funguje dobre. Cena je podľa neho nevýhodná najmä pre nízky počet kilometrov, z ktorých sa vyberá mýto. "" podotkol.So SkyTollom sa podľa jeho slov rokuje o znížení cien viac ako rok. "priblížil Ďurček s tým, že to nie je prijateľné.dodal.Vláda v stredu vzala na vedomie výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá bola zameraná na mýtny systém. Systém distribúcie príjmov z mýta podľa NKÚ nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, teda aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy prispievali významnou mierou na ich výstavbu a údržbu.Výsledky kontrolnej akcie hovoria o tom, že celkový výnos z mýta za roky 2010 až 2018 dosiahol takmer 1,58 miliardy eur. Čistý výnos po odpočítaní nákladov na prevádzku mýta predstavoval 45 %. NKÚ to považuje za nedostatočné naplnenie zmyslu existencie mýtneho systému.NKÚ v správe tiež upozornil na riziko, že v prípade výrazného zníženia či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z Európskej únie (EÚ) Slovenská republika nebude mať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové investície do cestnej infraštruktúry. NKÚ zároveň na základe výsledkov kontroly požiadal políciu o prešetrenie zistených skutočností.