Vlastník značky Zara zvýšil zisk za tri kvartály o viac než desatinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Madrid 11. decembra (TASR) - Španielska spoločnosť Inditex oznámila za deväť mesiacov tohto roka zvýšenie zisku o viac než desatinu. Prispeli k tomu dobré výsledky z pohľadu značiek aj geografických oblastí, ako aj nový účtovný štandard pre lízing.Najväčší maloobchodný predajca odevov na svete, ktorého najznámejšou značkou je Zara, uviedol, že čistý zisk za deväť mesiacov obchodného roka 2019/2020 (od februára do konca októbra) dosiahol 2,72 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 12 %.Čistý zisk zahrnuje aj vplyv nového účtovného štandardu pre lízing IFRS 16. Bez jeho započítania by rast zisku predstavoval 9 %.Zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) dosiahol 3,55 miliardy eur, čo znamená rast o 16 % a zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 45 % na 5,7 miliardy eur.Čisté tržby za deväť mesiacov obchodného roka dosiahli 19,82 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého obchodného roka to predstavuje 7,5 %. Potiahli ich dobré výsledky naprieč značkami aj geografickými oblasťami.