P. Gajdoš dúfa, že prvé stíhačky F-16 budú na Sliači v roku 2022

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sliač 1. septembra (TASR) – Nielen plné futbalové štadióny sú zaujímavé pre slovenských ľudí, ale i podujatia, akým sú Medzinárodné letecké dni SIAF 2018, ktorého ôsmy ročník sa koná počas tohto víkendu na Leteckej základni Sliač. Konštatoval to v sobotu minister obrany Peter Gajdoš s tým, že predstavujú vynikajúcu príležitosť, ako priblížiť prácu vojakov širokej verejnosti a ukázať, ako pokračuje modernizácia ozbrojených síl.Návštevníci počas dvojdňového, najväčšieho leteckého divadla na Slovensku, môžu po prvý raz vidieť nové dopravné lietadlo C-27 J Spartan už ako súčasť výzbroje Ozbrojených síl SR. Ako uviedol šéf rezortu obrany, Slovensko má dve, ktoré slúžia na plnenie úloh v zmysle operačných plánov a zabezpečenia operácií. Posledný let, ktorý uskutočnili, bol do Bagdadu, do operácie v Iraku, a na Cyprus.Modernizácia ozbrojených síl má pokračovať podľa dlhodobého plánu až do roku 2030.zdôraznil Gajdoš. Dúfa, že kontrakt sa podarí uskutočniť v čo najkratšom období a v roku 2022 budú prvé F-16 na sliačskom letisku.Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko uviedol, že na zabezpečení tohtoročných leteckých dní sa podieľa viac ako 500 príslušníkov OS SR a na Sliači je momentálne 151 kusov leteckej a pozemnej techniky.Podľa Zmeka každý ďalší nový ročník podujatia, ktoré umožňuje OS prezentovať svoje spôsobilosti, umenie a vycvičenosť pilotov, začínajú pripravovať od prvého dňa skončenia toho aktuálneho.Organizátorom Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018 sú Slovenská letecká agentúra a jej programoví partneri, Ministerstvo obrany SR a Letka Ministerstva vnútra SR.