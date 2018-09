Zsolt Simon predstavil v Komárne novú stranu Magyar-Maďarské Fórum

Prípravný výbor vedený poslancom Národnej rady SR Zsoltom Simonom (na snímke uprostred) predstavil v sobotu 1. septembra 2018 v Komárne novú politickú stranu pod menom Magyar-Maďarské Fórum. Foto: TASR – Ladislav Vallach Foto: TASR – Ladislav Vallach

Komárno 1. septembra (TASR) - Prípravný výbor vedený nezaradeným poslancom Národnej rady SR Zsoltom Simonom predstavil v sobotu v Komárne novú politickú stranu s názvom Magyar-Maďarské Fórum.Simon zdôraznil, že tento tím reprezentuje všetky regióny, v ktorých maďarská menšina žije, a že ide o mladých ľudí, ktorí zaručujú generačnú výmenu, a ktorí do projektu zakladania strany vkladajú svoje vlastné finančné prostriedky.Simon ostro kritizoval situáciu na Slovensku. Povedal, že korupcia a klientelizmus, kauza únosu občana Vietnamu, nevyriešenie vraždy novinára a jeho snúbenice, ale aj skutočnosť, že policajný prezident, ktorý musel odísť z čela polície, sa vrátil ako poradca na ministerstvo vnútra, trápia aj príslušníkov maďarskej menšiny žijúcej na Slovensku, ktorá chce tiež zmeny a chce žiť v krajine, na ktorú by mohli byť hrdí.Medzi cieľmi novej strany vyzdvihol člen prípravného výboru Peter Bodoki prinavrátenie dôvery občanov v právny štát. Zdôraznil, že Magyar-Maďarské Fórum vylučuje spoluprácu so Smerom SD, SNS a s ĽSNS Mariana Kotlebu. Nová strana chce zachovať členstvo Slovenska v NATO aj v Európskej únii, jednotný trh EÚ, slobodný pohyb osôb, tovaru, kapitálu i služieb, ako aj schengenský systém hraníc bez vnútorných hraničných kontrol. Za dôležité považuje tiež ochranu vonkajších hraníc a reformu migračnej politiky EÚ.konštatoval Simon, podľa ktorého nová strana, k založeniu ktorej začali dnes zbierať podpisy potrebné na zaregistrovanie, chce priniesť nové metódy a nové prístupy.povedal Simon, podľa ktorého štát v súčasnosti rozdeľuje financie podľa toho, v akej nadmorskej výške sa daná obec či mesto nachádza, čo znevýhodňuje aj Slovákov žijúcich na národnostne zmiešaných územiach.Poslanec NR SR podotkol, že na severe Slovenska je infraštruktúra z uvedených dôvodov rozvinutejšia.povedal.Ďalší člen prípravného výboru Zsolt Gál podčiarkol transparentné financovanie a nezávislosť nového subjektu od oligarchov. Financovanie strany bude podľa jeho slov z vlastných zdrojov s tým, že v prípade, že strana nedosiahne vo voľbách trojpercentný prah potrebný na štátne financovanie, investované prostriedky jednoducho prepadnú.Simon v reakcii na otázku TASR uviedol, že nová strana bude chcieť s aktuálnou maďarskou vládou - nie politickou stranou - pestovať dobrý vzťah.dodal.Magyar-Maďarské Fórum chce ešte tento rok vyzbierať potrebných 10.000 podpisov a plánuje sa zúčastniť na parlamentných voľbách v roku 2020.