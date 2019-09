P. Gajdoš: Modernizácia armády je najväčšou v histórii Slovenska

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 6. septembra (TASR) – Modernizácia armády je najväčšou v histórii Slovenskej republiky. Na tlačovej konferencii to povedal minister obrany Peter Gajdoš (SNS), ktorý spolu s generálnym tajomníkom Služobného úradu ministerstva obrany Jánom Hoľkom informovali o armádnych nákupoch a opätovne deklarovali svoj úmysel zvyšovať platy vojakom.uviedol minister. Zopakoval, že stále postupujú v rámci Dlhodobého plánu rozvoja obrany s výhľadom do roku 2030. Z konkrétnych projektov vyzdvihol nákup dopravných lietadiel Spartan. Tie podľa nehoSpomenul taktiež nákup deviatich kusov vrtuľníkov Black Hawk, vyrokovanie nákupu stíhačiek F16 a nákup vozidiel Polaris a Tatra.Témou tlačovej konferencie boli aj platy vojakov. Tie navrhol rezort obrany zvýšiť, vzhľadom na to, že od roku 2006 nerástli okrem valorizácie. Minister zopakoval, že rovnakú možnosť majú aj iné rezorty.dodal.doplnil Hoľko. Dodal, že zmena má dosiahnuť tú istú úroveň, akú majú iné ozbrojené zložky, kde je súčasťou platu tarifná trieda, osobné ohodnotenia, príplatok za riadenie a iné.