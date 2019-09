SANAGRO zachraňuje spoločnosť AFG pred konkurzom a bráni sa útokom

Foto: SANAGRO Foto: SANAGRO

Bratislava 6. septembra (OTS) - ZÁCHRANU JEJ SŤAŽUJE MINORITNÁ VLASTNÍČKA, BÝVALÁ ČLENKA HZDS. PREČÍTAJTE SI VIAC O TOM, V ČOM KLAME VEREJNOSŤ. SANAGRO koncom minulého roka odkúpila pohľadávku vo výške približne 1,7 milióna eur voči spoločnosti AFG s.r.o., čím sa stala jej najväčším veriteľom. Zároveň poskytla spoločnosti AFG s.r.o ďaľšie finacovanie vo výške 1,1 milióna EUR. Ak by sa tak nestalo, AFG by dnes pravdepodobne čelila konkurzu, nakoľko pre finančné problémy nedokázala splácať vysoký, 3-miliónový, úver od lízingovej spoločnosti.Dodnes skupina SANAGRO podnikla viacero krokov na stabilizáciu AFG, v záchrane ich však neustále brzdí minoritná vlastníčka, Anna Bródyová. Všetky problémy súvisia so sporom dvoch bývalých spoluvlastníkov AFG, bývalého majoritného vlastníka Jaroslava Fidrika a menšinovej vlastníčky Anny Bródyovej. Tie, paradoxne, vznikli dávno pred samotným vstupom skupiny SANAGRO. No tá ich dnes musí doriešiť.Anna Bródyová v posledných mesiacoch o sebe vytvára v médiách dojem drobnej farmárky. Že tomu tak nie je, je zrejmé už z obchodného registra . Avšak aktuálne svojimi právnymi obštrukciami bráni skupine SANAGRO v riadnom a efektívnom riadení spoločnosti a uplatnení si jeho veriteľských práv.Vyjadrenia Anny Bródyovej, ktorá počas druhej vlády Vladimíra Mečiara pôsobila ako okresná tajomníčka a poslankyňa mesta Martin za stranu HZDS , sa v čase rozchádzajú. Spočiatku tvrdila, že pôvodný väčšinový vlastník AFG, Jaroslav Fidrik, navýšil základné imanie firmy, kedy sa jej podiel znížil z 25 percent na necelé jedno percento, bez jej vedomia a nezákonne. Táto skutočnosť je však preukázaná ako zavádzajúca a vyvrátená. Najnovšie Anna Bródyová tvrdí, že pri realizácii záložného práva spoločnosťou SANAGRO na obchodný podiel Jaroslava Fidríka bolo porušené jej predkupné právo na podiely. A práve tu jej vyjadrenia spolu nesedia.Minoritná vlastníčka totiž do dnešného dňa na súde popiera platnosť navýšenia základného imania. Tým de facto tvrdí, že nový vlastník podielov VS Agro nemal od Fidrika nadobudnúť 99 percent, ale len 75-percentný podiel. Avšak, v médiách jej už v poradí tretia právnická kancelária v tomto prípade aktuálne tvrdí, že VS Agro príde o celý 99-percentný podiel. Treba však v tomto smere pripomenúť, že Anna Bródyová sa svojho predkupného práva na podiely v AFG dobrovoľne vzdala v záložnej zmluve, ktorú podpísala v prípade neschopnosti splácať úver s lízingovou spoločnosťou, od ktorej SANAGRO kúpilo spomínanú pohľadávku.Spoločnosť SANAGRO v čase odkúpenia pohľadávky ponúkla Anne Bródyovej za jej 0,45-percentný podiel sumu 50-tisíc eur. Avšak jej predstava je pravdepodobne rádovo vyššia a navodzuje dojem snahy o osobné obohatenie sa prostredníctvom vytvárania mediálneho tlaku. SANAGRO tvrdí, že sa nenechá vydierať. Dnes sa totiž nachádza predovšetkým v postavení najväčšieho veriteľa spoločnosti AFG a svoje práva plánuje tvrdo, no najmä v zmysle zákona uplatňovať. A to všetko s citlivým prístupom, aby nedošlo k ohrozeniu poľnohospodárskej činnosti a zamestnancov spoločnosti AFG.Skupina SANAGRO dlhodobo pracuje na záchrane poľnohospodárskych spoločností sídliacich v oblasti Turca a udržaní zamestnanosti v regióne. Po tom, ako SANAGRO úspešne vytiahlo Poľnohospodárske družstvo Turiec so sídlom v Dubovom do kladného prevádzkového zisku, prvýkrát po siedmych rokoch, pričom všetci prenajímatelia pôdy dostávajú platby za nájomné po rokoch v plnej výške a načas. A o to isté sa SANAGRO snaží aj v spoločnosti AFG.UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby, zverejňujeme ich v plnom znení, a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.