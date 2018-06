P. Gajdoš: O nákupe stíhačiek by mala pred letom rozhodnúť vláda

Na snímke minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 27. júna (TASR) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) nepredložil na stredajšie rokovanie vlády materiál týkajúci sa nákupu stíhačiek, chce tak urobiť 11. júla. Vláda by tak podľa neho mohla o investícii za viac ako miliardu eur rozhodnúť ešte pred letnou prestávkou. Gajdoš to oznámil médiám po rokovaní kabinetu.Minister minulý týždeň avizoval, že aj napriek odkladu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) splní staršie uznesenie vlády a predloží na jej rokovanie nákup stíhačiek do 29. júna. To, že sa tak nestalo, odôvodnil tým, že premiér je neprítomný na stredajšom rokovaní kabinetu. Pripomenul tiež, že na budúci týždeň má vláda v programe výjazdové zasadnutia. Materiál podľa neho ešte posudzuje Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií.vysvetlil.To, či vláda naozaj prerokuje nákup stíhačiek v tomto termíne, nie je podľa Gajdoša isté. Pripomenul, že o tom rozhoduje predseda vlády. Samotný minister obrany by mal byť tento deň na samite NATO v Bruseli.odpovedal na otázku, ako sa chce s touto termínovou kolíziou vyrovnať.Materiál je na úrovni ministerstva schválený. V médiách sa objavila informácia, že Gajdoš vybral druhý z dvojice posudzovaných strojov, ktorými boli švédske Gripeny a americké F-16. Šéf rezortu to ani v stredu nechcel potvrdiť.ozrejmil.Premiér Peter Pellegrini minulý týždeň oznámil, že vláda nerozhodne o nákupe stíhačiek v júni. Pripustil dokonca, že sa tak môže stať až po letných vládnych prázdninách. Premiér uviedol, že očakáva dve porovnateľné ponuky a odstránenie šumov, ktoré nákup sprevádzajú. Zdôraznil, že on osobne bude ten, kto materiál predloží na jej rokovanie. Chce mať preto na stole všetky potrebné informácie, aby mohol za rozhodnutím vlády stáť a bolo ho možné otvorene zdôvodniť.