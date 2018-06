V budove starého internátu vo Svite vznikne 84 nájomných bytov

Na snímke rekonštrukcia budovy bývalého stredoškolského internátu na mestské nájomné byty vo Svite 27. júna 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Svit 27. júna (TASR) – Budova starého internátu bývalej strednej priemyselnej chemickej školy vo Svite sa mení na mestskú nájomnú bytovku. Lenka Faixová z oddelenia komunikácie a marketingu pre TASR uviedla, že s prestavbou budovy sa začalo ešte minulý rok, v súčasnosti realizácia projektu pokračuje.priblížila Faixová.Na jednotlivých podlažiach už osadili nové okná aj s balkónovými dverami a murujú sa nové deliace priečky. Okrem iného došlo k demontáži starých rozvodov a v súčasnosti prebiehajú práce na nových rozvodoch vody, elektroinštalácie, vzduchotechniky a ústredného kúrenia v jednotlivých bytoch. Objekt už má aj novú zateplenú strechu a začalo sa aj so zatepľovaním severnej a západnej časti bytovky.doplnila.Po rekonštrukcii, ktorá by mala byť ukončená na jeseň tohto roku, vznikne v budove 84 bytových jednotiek. V prípade, ak nedôjde k neočakávaným komplikáciám, mesto by koncom roka začalo s prideľovaním nájomných bytov. Desať z nich bude jednoizbových, 52 dvojizbových a zvyšok doplnia trojizbové byty.ozrejmila Faixová s tým, že cena zrekonštruovaného objektu vrátane príslušnej technickej vybavenosti je zmluvne dohodnutá vo výške viac ako štyri milióny eur. Financovanie nákupu odsúhlasili vlani mestskí poslanci prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby a nebytové priestory vrátane technickej vybavenosti komerčným investičným úverom.Nájomné byty sú primárne určené pre občanov mesta Svit, resp. pracujúcich u zamestnávateľa so sídlom vo Svite. Žiadatelia o pridelenie nájomného bytu musia spĺňať podmienky v zmysle zákona. V súčasnosti je kapacita všetkých 276 nájomných bytov v šiestich domoch vo Svite naplnená a mesto má vytvorený poradovník žiadostí o pridelenie bytov. Celkovo samospráva eviduje 90 žiadateľov.zdôvodnila Faixová.Bývalý internát však nie je vo Svite jediným miestom, kde momentálne vidieť stavebný ruch. Pri futbalovom štadióne vyrastá polyfunkčná bytovka, ktorej stavbu realizuje súkromný investor. Ide o päťpodlažný bytový dom s priestormi na obchod a služby. Súčasťou stavby sú aj nové parkovacie miesta a zeleň, pričom celý priestor vstupu do areálu štadióna bude vynovený a esteticky doladený.