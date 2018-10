P. Gajdoš sa stretol s predstaviteľom GT OSN pre Irak J. Kubišom

Peter Gajdoš, archívna snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. októbra (TASR) - Slovensko sa chce začiatkom budúceho roka zapojiť do novovytvorenej nebojovej výcvikovej misie NATO - Irak. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) sa aj o tejto téme v piatok zhováral s osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka (GT) OSN pre Irak a vedúcim asistenčnej misie OSN v Iraku (UNAMI) Jánom Kubišom.ozrejmil Gajdoš.Podľa jeho slov sa má koncom tohto mesiaca končiť aktuálne platný mandát pôsobenia Ozbrojených síl (OS) SR v iniciatíve NATO zameranej na výcvik a budovanie kapacít bezpečnostných síl Irackej republiky. Nový plán zapojenia slovenských vojakov do misie v Iraku podľa rezortu obrany schválila Bezpečnostná rada a vláda SR. Rokovať o návrhu majú ešte poslanci Národnej rady (NR) SR.Hovorkyňa rezortu Danka Capáková doplnila, že v prípade ich súhlasu budú slovenskí vojaci a vojenskí policajti v počte do 42 príslušníkov pôsobiť v Iraku v rámci nebojovej misie NATO, ako aj v rámci spolupráce s ozbrojenými silami USA a Talianska. Podľa rezortu obrany sa tak majú podieľať na výcviku a poradenstve irackého vojenského personálu a reforme tamojších obranných a bezpečnostných inštitúcií.Minister obrany zdôraznil, že budovanie bezpečnosti v tejto krajine je dlhodobý a náročný proces.dodal.