P. Gajdoš: Slovensko dokazuje, že je pre NATO dôveryhodným partnerom

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. októbra (TASR) - Ministri obrany Severoatlantickej aliancie na svojom dvojdňovom zasadnutí v Bruseli zhodnotili plnenie cieľov stanovených na júlovom summite NATO a potvrdili, že Aliancia ide správnym smerom. Uviedol to šéf slovenského rezortu obrany Peter Gajdoš po skončení bruselského podujatia.Gajdoš v rozhovore pre TASR upozornil, že SR aj na tomto stretnutí potvrdila, že je dôveryhodným a serióznym partnerom Aliancie. A to z hľadiska plnenia záväzkov v rozpočtovej oblasti, kde platí cieľ, že v roku 2024 vyčlení dve percentá z rozpočtu na obranu, ako aj z hľadiska budovania spôsobilostí či našej účasti na jednotlivých misiách a na medzinárodnom krízovom manažmente.Podľa jeho slov je jednou z dôležitých úloh NATO takzvaný cieľ "3C", čo znamená deľba nákladov, budovanie spôsobilostí a spolupráca na misiách (cash, capabilities, cooperation). Minister v tejto súvislosti zdôraznil, že Slovensko chce mať vlastné spôsobilosti, ktoré môže ponúknuť spojencom, a dodal, že v prvom rade budujeme svoju vlastnú obranu, čo sa ale neprieči plneniu úloh, ktoré vyplývajú z našich záväzkov voči NATO. Spomenul napríklad budovanie mechanizovanej brigády a ďalšie projekty ministerstva obrany, ktoré už prešli schvaľovacím procesom vo vláde.Gajdoš upozornil na dôležitosť spolupráce medzi NATO a EÚ, kde sa podľa jeho slov vo štvrtok obe strany zhodli na potrebe kolektívnej obrany. Upozornil, že článok 5 Washingtonskej zmluvy si neprotirečí s článkom 42.7 Zmluvy o EÚ, lebo v jednom aj v druhom prípade ide o kolektívnu obranu a "to, čo je dobré pre NATO, je dobré aj pre EÚ a naopak".V tejto súvislosti je podľa neho dôležitý plán európskej stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO), v rámci ktorého SR zohráva vedúcu úlohu v projekte EuroArtillery, ktorý sa zaoberá delostreleckými systémami a koordináciou palebných systémov.Nemenej dôležité boli podľa neho diskusie o budovaní spôsobilostí NATO a vlastnej národnej obrany pred kybernetickými a hybridnými hrozbami.upozornil Gajdoš.