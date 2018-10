Tusk, Juncker a Mogheriniová v mene EÚ odsúdili útok na OPCW

Donald Tusk, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska únia odsudzuje pokusy narušiť integritu Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW), ktorým na území Holandska zabránili holandské spravodajské služby v spolupráci so Spojeným kráľovstvom. Uviedli to vo štvrtok v spoločnom vyhlásení predseda Európskej rady Donald Tusk, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová.V ich spoločnej správe sa uvádza, že v apríli tohto roku sa úrad OPCW so sídlom v Haagu stal terčom nepriateľskej kybernetickej operácie, za ktorou stála ruská vojenská spravodajská služba (GRU). Táto operácia bola prerušená spoluprácou holandských spravodajských služieb so Spojeným kráľovstvom.uvádza sa v stanovisku popredných činiteľov EÚ.Tusk, Juncker a Mogheriniová vyjadrili vážne obavy z pokusov narušiť integritu OPCW. Podľa ich stanoviska tento agresívny akt preukázal pohŕdanie cieľmi Organizácie pre zákaz chemických zbraní, ktorými je - v rámci mandátu OSN - likvidácia tohto typu zbraní na celom svete.uvádza sa v dokumente z dielne EÚ.