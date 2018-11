P. Gajdoš: Som hrdý na prácu našich vojakov v Iraku a Afganistane

Na archívnej snímke odovzdávanie ocenení profesionálnym vojakom, ktorí sa vrátili z Iraku. V Martine 16. novembra 2018. Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 16. novembra (TASR) - Minister obrany SR Peter Gajdoš privítal v piatok v priestoroch Opravárenského práporu v Martine 25 profesionálnych vojakov, ktorí sa vrátili z výcvikovej aktivity NATO v Iraku. Zároveň sa rozlúčil s 34 vojakmi, ktorí odchádzajú plniť úlohy v rámci operácie Resolute Support v Afganistane."Som hrdý na výsledky práce našich profesionálnych vojakov, či už v Iraku alebo v Afganistane. Potvrdila to aj návšteva generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, ktorý bol potešený výsledkami práce našich profesionálnych vojakov. Slovenská republika je jednoznačne prispievateľom do operácií. Záleží nám na pokoji, mieri a slobode, nielen na území Slovenskej republiky, v Európe, ale skutočne v celom svete," zdôraznil Gajdoš.Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko doplnil, že po rozhodnutí Národnej rady (NR) SR v budúcom roku sú ozbrojené sily pripravené rozšíriť a vnútorne reštrukturalizovať kontingent v Iraku. "Aby sme sa zapájali nielen do exekutívy, ale aj do riadiacich štruktúr celej misie. Čo sa týka Afganistanu, vojaci sú pripravení. Zatiaľ plnia úlohy v nezmenenom móde a predpokladám, že ich výcvik bude dostatočný na splnenie úloh. Obidve destinácie sú extrémne nebezpečné. Urobíme všetko pre bezpečnosť našich vojakov a veríme, že sa vrátia naspäť živí a zdraví," uviedol Zmeko.Veliteľ odchádzajúceho slovenského kontingentu do operácie Resolute Support Nikola Vicena doplnil, že hlavnou úlohou slovenských vojakov v Afganistane bude výcvik, poradenstvo a podpora pre afganské bezpečnostné zložky.V súčasnosti pôsobí v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu 474 profesionálnych vojakov, z toho 26 žien. Celkovo sa vystriedalo v zahraničí takmer 18.500 príslušníkov OS SR, z toho 521 žien.