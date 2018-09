P. Gajdoš: V oblasti EOD má SR svojim spojencom stále čo ponúknuť

Na archívnej snímke minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. septembra (TASR) – Aj 14 rokov potom, ako sa v oblasti EOD (likvidácia výbušných prostriedkov) stala SR vedúcou krajinou v rámci celého NATO, má Slovensko svojim spojencom a partnerom v tomto segmente čo ponúknuť. V úvodnom príhovore dvojdňovej výstavy (19.-20.9.) NATO EOD Demostrations and Trials v Bratislave to zdôraznil minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).uviedol minister. Pripomenul, že k aktivitám Slovenska v tejto oblasti patrí i výstava EOD Demostrations and Trials, ktorú od roku 2010 organizuje s dvojročnou periodicitou NATO Centrum výnimočnosti pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov (NATO EOD COE) so sídlom v Trenčíne.Gajdoš upozornil, že tento rok sa na výstavu prihlásilo vyše 360 vystavovateľov z 22 krajín sveta.skonštatoval. Do pozornosti tiež dal nosnú tému tohtoročnej výstavy - Multidisciplinárny prístup k EOD.dodal minister.Výstavu označil nielen za miesto pre zdieľanie informácií medzi odbornou verejnosťou, ale takisto aj za možnosť priblížiť vojenskej komunite i širokej verejnosti prácu Centra výnimočnosti pre oblasť EOD v Trenčíne.V stredu a štvrtok (20.9.) sa v priestoroch bratislavského výstaviska koná už piaty ročník výstavy NATO EOD Demostrations and Trials. Cieľom podujatia, sponzorovaného Divíziou NATO pre bezpečnostné výzvy (NATO ESCD), je predstaviť expertom z členských a partnerských krajín NATO, zástupcom priemyslu a akademickej komunite najnovšie trendy a technológie v oblasti nevybuchnutej munície (EOD) a nástražných výbušných systémov (IEDD). Okrem statických a dynamických prezentácií je vo štvrtok (20.9.) súčasťou výstavy aj konferencia a sprievodný seminár.