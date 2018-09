P. Gajdoš verí vo vzájomnú spoluprácu s ČR pri modernizácii armád

Na archívnej snímke Peter Gajdoš. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 18. septembra (TASR) - Ministerstvo obrany (MO) SR pokračuje v bilaterálnych rokovaniach s Českou republikou. Informoval o tom minister obrany Peter Gajdoš na utorkovom výjazdovom zasadaní vlády vo Svidníku. Pri zabezpečení vzdušného priestoru SR do roku 2023 vyberá rezort z dvoch variantov.Minister uviedol, že verí vo vzájomnú spolupráci pri modernizácii armád Slovenskej a Českej republiky. Podľa jeho slov sme doteraz od českej strany nakúpili techniku za zhruba 80 miliónov eur.doplnil.Pri zabezpečovaní vzdušného priestoru do roku 2023 ostávajú podľa Gajdoša stále dva varianty, a to pokračovanie stíhačiek MIG-29 s využitím abonentskej zmluvy alebo zabezpečenie vzdušného priestoru Slovenska iným členským štátom NATO. Pri druhej možnosti minister nevylučuje, že by mohol rezort uzavrieť dohodu práve s Českou republikou. Podľa slov ministra to však závisí od podrobnej a kompletnej analýzy silných a slabých stránok, finančných a ekonomických nárokov jednotlivých možností.