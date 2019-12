P. Hogan: EÚ sa pripravuje na dôsledky znefunkčnenia WTO

Na archívnej snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) sa vyzbrojuje proti potenciálnym dôsledkom blokády Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zo strany USA. Únia chce svoju legislatívu zmeniť tak, aby mohla prijímať trestné clá bez odobrenia WTO, uviedol komisár EÚ pre obchod Phil Hogan. To by malo EÚ umožniť, aby mohla reagovať v prípade obchodných konfliktov.USA už viac ako dva roky blokujú vymenovanie nových sudcov do odvolacieho senátu WTO, ktorý rozhoduje v obchodných sporoch, a 10. decembra dvom z troch zostávajúcich sudcov vypršal mandát. Odvolací senát tak už nemá kvórum potrebné na prerokovanie prípadov. To znamená, že obchodné spory už nie je možné riešiť cez WTO.Americký prezident Donald Trump svojvoľne uvalil clá na dovoz tovarov z Číny, EÚ a ďalších krajín v hodnote stoviek miliárd USD. Všetky tieto štáty sa preto obrátili na WTO, ktorú však konanie Washingtonu znefunkčnilo.Hoganove návrhy ešte musia schváliť ministri členských krajín EÚ a Európsky parlament. Neočakávajú sa však väčšie námietky.