P. Kažimír: Cieľom ministerstva financií je regulovať hazard

Bratislava 18. októbra (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR je otvorené diskutovať s poslancami o možných úpravách v novele zákona o hazardných hrách. Uviedol to minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), ktorý upozornil na to, že cieľom ministerstva je regulovať online hazard.reagoval v záverečnom slove k novele Kažimír.Tiež upozornil na to, že v pléne zazneli nepravdy, nakoľko novelou rezort nevstupuje do petičného práva pri hazarde, napriek tomu, že ho k tomu vyzývala Generálna prokuratúra počas pripomienkového konania.priblížil Kažimír.Cieľom ministerstva je tiež reguláciu v oblasti hazardu zvyšovať.vysvetlil Kažimír.Mohol by sa tiež rozšíriť register o ďalšie vylúčené osoby, ktoré by nemohli hrať. Napríklad o ľudí, ktorí neplatia výživné na dieťa.dodal Kažimír. Fiškálny príjem pre rozpočet je podľa neho druhotný. "dodal minister.