Opozícia vyzýva koalíciu, aby nehlasovala za odvod pre reťazce

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Návrh zákona na zavedenie osobitného 2,5-% odvodu pre reťazce je podľa opozície namierený proti ľuďom. Pocítiť ho môžu spotrebitelia vo vyšších cenách, či zamestnanci v obchodoch na nižších mzdách. Slovenským poľnohospodárom a potravinárom pritom podľa predstaviteľov opozičných strán nijako nepomôže.Spoločne preto vyzvali koaličných poslancov, aby za tento návrh z dielne SNS nehlasovali.zdôraznil predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej spoločnej tlačovej konferencii opozície v Národnej rade (NR) SR.Za SaS doplnil, že budú skúmať možnú protiústavnosť tohto zákona, a tiež aj jeho súlad s európskym právom. Šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová vyzvala na stiahnutie tohto návrhu z rokovania parlamentu.Ceny potravín totiž podľa jej slov za posledné dva roky stúpajú, od štátu by preto očakávala, že sa bude snažiť rast cien spomaľovať.uviedla Remišová. Upozornila tiež aj na možné rušenie malých predajní na vidieku.Podľa nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého je tento návrh zákona ekonomicky to isté, ako keby sa zvýšila daň z pridanej hodnoty (DPH) na 22,5 % na potraviny, obuv či textil. Jednoducho na tovar, ktorý sa predáva v reťazcoch.opísal poslanec.Keď to však podľa neho predseda SNS Andrej Danko navrhne a zabalí do dane na reťazce, zrazu je to pre zvyšok koalície prijateľné.dodal Beblavý. Vyzval preto koalíciu, aby prestala ustupovať Andrejovi Dankovi a nehlasovala za tento návrh.Predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár doplnil, že toto opatrenie pocítia tí najchudobnejší ľudia. Napríklad matky s deťmi či dôchodcovia.vyhlásil Kollár.Národniari odôvodňujú zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce pomocou pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Podľa predstaviteľov opozície je mnoho možností, ktoré môžu reálne pomôcť poľnohospodárom, zavedenie osobitného odvodu však k nim podľa nich nepatrí.Sulík napríklad hovorí o zjednodušení legislatívy pre slovenských výrobcov, znížení regulácie pre nich. Zároveň by sa podľa neho nemali rozkrádať agrodotácie, ale mali by smerovať naozaj do poľnohospodárstva. Podobne aj Beblavý vidí riešenie v účelnom využívaní poľnohospodárskych dotácií, aby sa z nich nestavali penzióny a hotely.