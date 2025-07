P. Kolečko: Kúzlo derby nie je len nejaká „hovadská“ komédia (video)

Nielen futbal, ale aj láska a vášeň, ktoré život prináša v rôznych podobách, hrajú prím v novej českej komédii Kúzlo derby. Filmovú novinku odpremiérovali v stredu (16. 7.) v Bratislave tvorcovia a herci. „Ten futbal je skutočne kulisa, je to skôr spôsob, ako dať postavy dokopy, je to o futbalovej kultúre a áno, dôležité je slovo vášeň, človek ju k životu potrebuje, v tomto prípade je to vášeň k futbalu, asi by jej nemal úplne podľahnúť a nechať sa ňou ovládať,“ povedal pre TASR jeden z režisérskej dvojice Petr Kolečko, ktorý komédiu nakrútil spolu s Vladimírom Skórkom.





Snímka Kúzlo derby, v ktorej divákov pobavia Michal Dlouhý, Jiří Langmajer, Jitka Čvančarová, Ondřej Sokol, Petra Nesvačilová, Martin Finger či Juraj Loj, prekvapí divákov množstvom emócií. „Nie je len nejaká ‚hovadská‘ komédia, hovadská myslím v dobrom slova zmysle. Zábava to je, je tam pár fórov cez čiaru, ktoré ja mám rád, ale zvlášť v druhej polovici a v závere, keď príbeh vrcholí, je relatívne veľa emócií,“ poznamenal režisér ku komédii, v ktorej nechýba známy „kolečkovský“ humor, navyše môže divákov aj jemne dojať.Kolečko potvrdil, že hudba v novej českej komédii zohráva dôležitú úlohu. „Hudba vo filme dosť nesie emócie, myslím si, že skladateľ Viliam Béreš odviedol skvelú prácu. Máme tam i postavu speváka Štěpána Johna, ktorého hrá Ondřej Sokol, sú tam pesničky, hudobné časti, ktoré sú súčasťou príbehu, hudba je tam dôležitá a myslím, že sa to podarilo,“ uzavrel úspešný scenárista, pre ktorého nie je Kúzlo derby prvým režisérskym počinom. Kolečko sa ako režisér podpísal aj pod filmy Zbožňovaný s Jiřím Bartoškom v hlavnej úlohe a komédii Cez prsty.Kúzlo derby uvádza do kín distribučná spoločnosť Bontonfilm od 17. júla.