P. Kresák: Nie som náchylný podporiť zrušenie milosti Marianovi K.

Bratislava 28. októbra (TASR) - Politici môžu uvažovať o zrušení milosti či amnestie, ak ich udelením došlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, respektíve je tam podozrenie z takéhoto zneužitia. Pre TASR to uviedol koaličný poslanec NR SR a ústavný právnik Peter Kresák (Most-Híd). Odpovedal tak na otázku, či vidí priestor na podporu opozičného návrhu zrušiť milosť vtedajšieho prezidenta Michala Kováča udelenú v roku 1996 momentálne väzobne stíhanému podnikateľovi Marianovi K. SaS zmenu ústavy predložila na najbližšiu schôdzu pléna.Parlament vlani zrušil amnestie Vladimíra Mečiara aj milosť prezidenta Kováča svojmu synovi v súvislosti s kauzou Technopol. Tu však podľa Kresáka išlo o priameho príbuzného hlavy štátu, preto možno hovoriť o zneužití právomocí verejného činiteľa, respektíve o podozrení z takéto zneužitia.argumentoval.Naopak, podpredseda poslaneckého klubu Smeru-SD Miroslav Číž takýto návrh SaS neodmieta, on by však bol za to, aby sa zrušili všetky Kováčove milosti udelené v kauze Technopol.povedal pre TASR. Na druhej strane si Číž myslí, že zo strany SaS ide len o politické gesto a PR akciu.Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška hovorí, že ak majú poslanci SaS nové fakty a informácie, ktoré by dávali dôvod na otváranie tohto problému, je potrebné, aby to zverejnili a aby to dali k dispozícii.dodal.Liberáli z SaS pripomínajú, že prezident Kováč udelil 17. júla 1996 milosť Marianovi K. v súvislosti s dvoma kauzami Technopol, pričom v jednej z nich v tom čase figuroval ako obvinený aj jeho syn. Poslanci 5. apríla 2017 prijali uznesenie, ktorým zrušili amnestie Vladimíra Mečiara súvisiace so zavlečením Michala Kováča ml. do Rakúska a takisto aj individuálnu milosť udelenú prezidentom Kováčom jeho synovi.tvrdí SaS.Na druhej strane, milosť udelená Marianovi K. v súvislosti s kriminalitou ekonomickej povahy podľa SaS žiaden takýto, ani podobný racionálny základ nemala a ani mať nemohla.tvrdia predkladatelia.Navyše, podľa opozičných poslancov z informácií o prípade, ako aj z dobovej tlače možno vyvodzovať domnienku, že milosti pre Mariana K. mohli byť udelené v dôsledku vydierania samotným omilosteným. "Ak sú tieto informácie pravdivé, možno sa domnievať, že skutočným dôvodom udelenia milostí bolo zmienené protiprávne konanie omilosteného, čo je samo o sebe v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu," dodali.