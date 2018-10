Novinári: Vražda Kuciaka bola brutálna, no u Chášukdžího je v hre viac

Na snímke Džamál Chášukdží. Foto: TASR/AP Na snímke Džamál Chášukdží. Foto: TASR/AP

Washington 28. októbra (TASR) - Prípad zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího vyvolal tento mesiac v Spojených štátoch značnú pozornosť médií i Bieleho domu, a to oveľa väčšiu než vraždy európskych novinárov v uplynulých mesiacoch. TASR sa opýtala viacerých amerických novinárov, komentátorov a Centra pre ochranu novinárov (CPJ) na dôvod.Profesor medzinárodných politických vied Daniel W. Drezner, ktorý sa tejto téme viac ráz venoval vo svojich komentároch pre Washington Post, si myslí, že dôvodom je to, že Chášukdží mal trvalý pobyt aj v Spojených štátoch a prispieval do tohto denníka. "Navyše, spôsob jeho smrti robí tento prípad ešte provokatívnejším," dodal Drezner pre TASR.Rovnaké dôvody uviedlo aj CPJ a pripomenulo, že v Saudskej Arábii navyše nešlo o ojedinelý prípad umlčania kritika režimu. Centrum zdôraznilo, že jednoznačné odsúdenie vraždy prišlo v Spojených štátoch len zo strany novinárov, kongresmanov a niekoľkých amerických korporácií, ale nie z Bieleho domu."Ešte len uvidíme, či vražda novinára vyústi do toho, že Spojené štáty zásadným spôsobom prehodnotia svoje vzťahy s týmto kráľovstvom (Saudskou Arábiou)," uviedlo CPJ.Centrum dodalo, že "brutálna bola aj vražda mladého a talentovaného investigatívneho novinára Jána Kuciaka zo Slovenska" a že novinári na celom svete sa v súčasnosti už nemôžu natoľko spoliehať na ochrannú ruku Washingtonu nad slobodou prejavu a slobodou tlače, pričom spomenulo postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa k médiám, ktoré ho kritizujú.Bruce A. Shapiro, americký spisovateľ, novinár, komentátor a riaditeľ Dart centra pre žurnalistiku a traumatické situácie (Dart Center for Journalism and Trauma), ktoré pomáha novinárom pokrývajúcim násilie, konflikty a tragédie, verí, že všetky vraždy novinárov, vrátane Jána Kuciaka, Daphne Caruanovej-Galiziovej a Viktorije Marinovovej, si zaslúžia neustávajúce pokrývanie ich investigatívnymi kolegami."Všetky spomínané vraždy novinárov sú nielen útokmi na jednotlivých novinárov, ale na samotnú demokraciu," zdôraznil Shapiro.Vysoký záujem Spojených štátov o prípad Chášukdžího pripisuje Shapiro podobne ako jeho kolegovia tomu, že tento novinár prispieval do amerického denníka a že Saudská Arábia je kľúčovým hráčom a partnerom Washingtonu na Blízkom východe a obchodné vzťahy tam má rodina samotného prezidenta."Do príbehu je zapojený aj zať amerického prezidenta. To všetko vyvoláva špeciálny záujem. Záujem, akého sa zavraždeným novinárom zväčša nedostáva," povedal.Rovnako spisovateľ a komentátor denníka Washington Post Dana Milbank, ktorý na túto tému napísal viacero komentárov a nevynechal ani Slovensko, uviedol, že pozornosť by mala byť venovaná novinárom na celom svete, ktorí čelia nebezpečenstvám.CPJ dodalo, že Trumpova administratíva musí žiadať dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Chášukdžího a naliehať na potrestaní nielen vrahov, ale aj objednávateľov a zároveň musí zaujať tvrdý a jednoznačný postoj k ochrane slobody tlače a bezpečnosti novinárov na celom svete.Spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová